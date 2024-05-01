日本又見「千年一遇美少女」！地下偶像側拍照爆紅：媲美橋本環奈

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日前在X平台上有位日本KOL分享了一組地下偶像的側拍照，畫面中的女孩名叫「中川心」，目前是地下偶像團體「あまいものつめあわせ」成員，而在這組照片中，原本就擁有精緻五官的中川心，專注於現場演出的模樣，更增添了她的魅力，也讓原PO大讚，「中川心像極當年被稱為千年一遇美少女的橋本環奈」，貼文至今超過18萬人按讚、130萬人次瀏覽。
這也讓中川心的知名度瞬間暴增，各大社群也湧入大批新粉絲追蹤，這讓中川心本人有點受寵若驚，更前往這篇貼文下方留言，感謝粉絲的支持，但也開始擔憂「粉絲因為照片前來現場支持，卻覺得實際上有差距而失望」，因此之後她會努力讓自己呈現最美麗的一面。
「奇跡的一枚」只是開始！橋本環奈變成天后全憑努力
中川心雖然也如同十多年前的橋本環奈一樣，因為一組側拍照而知名度暴增，但想在日本藝能界闖出一片天，光靠好看的臉蛋恐怕不足夠。今年25歲的橋本環奈，在2013年還是偶像團體Rev. from DVL的成員，當年14歲的她還是國中生，在福岡市商場一個Live表演中，因為身高不夠的緣故，只能在舞台一角跟著舞步自己跳。
不過就是這樣努力的身影，吸引了當時在現場的攝影愛好者「博多のタケ」，拍下了後來被譽為「奇跡的一枚」的照片，放上網路後瞬間成為全日本轟動的話題，更讓橋本環奈一夕間變成「千年一遇美少女」。
但故事到這裡還沒有結束，橋本環奈在2017年從高中畢業後，所屬團體也在同年解散，進入演藝圈的橋本環奈不斷突破自我，演出了各種電視劇、電影，而她也不在乎所謂的玉女形象，大膽嘗試演出真人版銀魂的女主角「神樂」，在鏡頭上張嘴挖鼻孔、大扮鬼臉。
橋本環奈因為不斷在演技上的突破自我，沒有偶像包袱的好性格，年僅25歲的她，就已經她上了日本演藝圈的頂端，更已經兩度主持年度盛事《NHK 紅白歌唱大賽》。
或許有人會認為，沒有當年「奇跡的一枚」，橋本環奈很難有如今之成就，但當年拍下照片的「博多のタケ」卻不這麼認為，「有些人說這是奇跡，但創造奇跡的不是我，而是偶像自己。」