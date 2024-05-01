HYBE堅決提告閔熙珍！告贏可賤價「1000億降至32億」收購20%股份
南韓娛樂界龍頭「HYBE娛樂」與旗下廠牌「ADOR」代表閔熙珍的鬥爭持續延燒，根據韓國媒體報導，「HYBE娛樂」以「職務背信罪」向閔熙珍提告，一旦成功將導致閔熙珍要售出手上持有的18%「ADOR」的股權金額，有大幅的變化。因此，無論如何「HYBE娛樂」都將對閔熙珍提起訴訟，並且朝完全收購「ADOR」的股份為目標前進。
記者張一笙／綜合報導
根據閔熙珍與「HYBE娛樂」的合約協議，明確指出如果閔熙珍在職期間違反了協議中內容，「HYBE娛樂」將有權透過指定第三方來回收閔熙珍所有股份。根據原先協議，閔熙珍可以超過1000億韓元（約23.5億元台幣）的價格，行駛股份賣出選擇權，然而一旦閔熙珍背信罪成立，「HYBE娛樂」將可以根據協議中的「違反股東協議」為理由，只要以32億韓元（約7525萬元台幣）的價格，就能收購包含閔熙珍與其餘高層在內的「ADOR」所有股份。
在此情況下，閔熙珍將面臨空手離開「ADOR」的困境，韓國媒體對此，則是以「賤價肅清閔熙珍」來評論「HYBE娛樂」對付閔熙珍的手段。
事實上，「HYBE娛樂」目前持有「ADOR」80%的股份，閔熙珍持有18%，其餘股東佔2%。因此，閔熙珍在記者會上緊咬「HYBE娛樂」指控她想奪權「並非事實」，不過閔熙珍則是無可避免地將被「HYBE娛樂」解雇。根據韓國法律界人士表示，閔熙珍目前的關鍵，在於「HYBE娛樂」指控的背信罪是否成立，不少法律專家都認為閔熙珍的背信罪很難被法院認定有罪。雖然「HYBE娛樂」聲稱掌握多項證據，但法院普遍會認為，「HYBE娛樂」與閔熙珍之間，是屬於金錢與爭奪經營權之間的問題。
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