5/1NBA季後賽焦點球星／貝佛利鎖住溜馬！Maxey關鍵7分轟爆尼克

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NBA焦點人物：
📌費城76人112:106紐約尼克 MVP:Tyrese Maxey
76人靠著主力控衛Tyrese Maxey狂砍全場最高46分、9助攻，在延長賽幫助球隊以112:106拿下勝利，將系列賽追成2勝3敗。
📌 克里夫蘭騎士104:103奧蘭多魔術 MVP：Evan Mobley
騎士靠著後場雙星Darius Garland、Donovan Mitchell合砍51分，與Evan Mobley在末節的關鍵火鍋，以104:103戰勝魔術，率先搶下聽牌優勢。
📌 密爾瓦基公鹿115:92印第安納溜馬
NBA密爾瓦基公鹿目前在季後賽首輪處於1勝、3敗落後，今（1）日主場交手印第安納溜馬，此戰公鹿主力「字母哥」Giannis Antetokounmpo，與Damian Lillard皆因傷高掛免戰牌，但靠著Khristian Middleton、Bobby Portis合砍58分，與先發5人全員得分上雙，終場就以115:92戰勝溜馬，將系列賽扳成2勝3敗。
「貝佛利」Patrick Beverley 單場13分，但他限制住溜馬隊主將Tyrese Haliburton 只有16分，所以防守反而成為溜馬隊需要突破的關鍵。
📌NBA轉播資訊整理：
電視直播
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緯來體育台：有線電視72頻道（節目表）
網路直播
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