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5/1NBA季後賽焦點球星／貝佛利鎖住溜馬！Maxey關鍵7分轟爆尼克

▲Tyrese Maxey在29秒內狂得7分，追平戰局，幫助費城76人贏球。（圖／NOWnews社群中心製）
▲Tyrese Maxey在29秒內狂得7分，追平戰局，幫助費城76人贏球。（圖／NOWnews社群中心製）

記者吳政紘/綜合報導

20245/1NBA季後賽三場比賽都結束，分別是費城76人以112:106在延長賽擊敗強敵紐約尼克，Tyrese Maxey在第四節29秒連進7分，加上延長賽關鍵進球，成為致勝功臣第二場賽事Evan Mobley在末節的關鍵火鍋幫助球隊保住勝利，克里夫蘭騎士以104:103戰勝魔術，第三場由密爾瓦基公鹿出戰印第安納溜馬，「貝佛利」Patrick Beverley 單場13分、12助攻好表現，終場就以115:92戰勝溜馬，《NOWnews今日新聞》為讀者精選這些球星表現。

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Patrick Beverley過去就是以防守見長的球員，他不但在歐洲聯賽打滾過，也在快艇跟主帥「老河」Doc Rivers合作過，溜馬在他不斷以言語、手勢等激怒對手狀況下，變得不會打球，因此Patrick Beverley真的是球隊的關鍵人物。

NBA焦點人物：

📌費城76人112:106紐約尼克 MVP:Tyrese Maxey

▲Tyrese Maxey在29秒內狂得7分，追平戰局，幫助費城76人贏球。（圖／NOWnews社群中心製）
▲Tyrese Maxey在29秒內狂得7分，追平戰局，幫助費城76人贏球。（圖／NOWnews社群中心製）
76人靠著主力控衛Tyrese Maxey狂砍全場最高46分、9助攻，在延長賽幫助球隊以112:106拿下勝利，將系列賽追成2勝3敗。

📌 克里夫蘭騎士104:103奧蘭多魔術 MVP：Evan Mobley

騎士靠著後場雙星Darius Garland、Donovan Mitchell合砍51分，與Evan Mobley在末節的關鍵火鍋，以104:103戰勝魔術，率先搶下聽牌優勢。

▲Evan Mobley在末節的關鍵火鍋，以104:103戰勝魔術，率先搶下聽牌優勢。（圖／NOWnews社群中心製）
▲Evan Mobley在末節的關鍵火鍋，以104:103戰勝魔術，率先搶下聽牌優勢。（圖／NOWnews社群中心製）
📌 密爾瓦基公鹿115:92印第安納溜馬

NBA密爾瓦基公鹿目前在季後賽首輪處於1勝、3敗落後，今（1）日主場交手印第安納溜馬，此戰公鹿主力「字母哥」Giannis Antetokounmpo，與Damian Lillard皆因傷高掛免戰牌，但靠著Khristian Middleton、Bobby Portis合砍58分，與先發5人全員得分上雙，終場就以115:92戰勝溜馬，將系列賽扳成2勝3敗。

「貝佛利」Patrick Beverley 單場13分，但他限制住溜馬隊主將Tyrese Haliburton 只有16分，所以防守反而成為溜馬隊需要突破的關鍵。

▲Patrick Beverley，單場13分、12助攻，防守方面鎖死溜馬。（圖／NOWnews社群中心製）
▲Patrick Beverley，單場13分、12助攻，防守方面鎖死溜馬。（圖／NOWnews社群中心製）

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