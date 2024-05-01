李亦伸專欄／LeBron James生涯最終站　湖人、勇士、騎士三選一

湖人連續第二年被金塊淘汰，39歲「老詹」LeBron James未來還能不能帶領湖人奪冠?老詹今年夏天可以跳出合約，放棄最後一年5140萬美元，成為自由球員，投入自由球員市場。老詹也可能跟湖人續約三年1.62億美元，等待兒子Bronny James投入NBA，父子一起打NBA。
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基本上老詹最大可能還是留湖人，不管是續約合同大小，商業版圖考量，還是家庭整體評估，留在湖人是最符合老詹、家人、兒子、商業帝國最合理選項。
另外就是戰力考量，湖人現有戰力和競爭力，比起勇士仍更有競爭力和未來性，老詹確實沒有理由放棄洛杉磯，離開湖人。
對老詹、勇士後衛Stephen Curry、太陽前鋒Kevin Durant三名NBA看板球星來說，屬於他們的NBA世代已經過去。NBA年輕世代頭角崢嶸，Jalen Brunson正在帶領尼克創造各種驚奇，76人後衛Tyrese Maxey用瘋狂進攻和關鍵球，成為聯盟頂級球星，Jamal Murray剛用兩場絕殺送走湖人，同時把老詹送進歷史，Shai Gilgeous-Alexander帶領的雷霆，正在展現統治西區主宰力。
老詹今年夏天可以成為自由球員，老詹如果決定去勇士跟Stephen Curry成為隊友，創造超夢幻陣容，兩個NBA看板人物合體對抗NBA新世代球星，一起再拚一座總冠軍，不能說沒有可能。
湖人仍是老詹最好的生涯終點。倒是Kevin Durant，他會是今年夏天NBA最關鍵變數。
KD性格一向隨性，也不夠定性，他如果待在太陽不開心，也會主動要求交易。KD還有兩年合約，太陽三巨頭今年組合、團隊、戰績都不盡理想，拆解三巨頭，太陽更有機會和空間重新建隊，勢在必行。
送走年紀最大、合約最短KD，或許是太陽最好出手，也最容易重組爭冠陣容選項，特別是太陽薪資空間卡死情況下，三巨頭肯定需要交易一個，才能重新組合理想陣容。
KD如果要求被交易，今年夏天、季外才不會無聊。只是湖人、勇士都沒有誘人籌碼去交易KD，但也不能說完全不可能。
對KD來說，重回勇士是很棒選項，選擇去湖人也未嘗不可。只是湖人能送出的交易包內容，幾乎無法打動太陽。如果KD可以去勇士或湖人，那麼明年NBA肯定會比今年更熱鬧、更具爆炸性。
對老詹來說，選擇回家，再度為騎士效力，也是生涯另一個偉大故事，儘管機率微乎其微。
我認為湖人應該就是老詹生涯最終站和退休之地，最大合約、最大商業市場、最符合家庭考量和家人喜愛的城市。如果湖人、老詹還想要再次奪冠，那麼嘗試交易KD，肯定是今年夏天湖人最關鍵操作。
老詹生涯最後選擇，湖人第一、勇士第二、騎士第三，但老詹還想要再次奪冠，他可能要去勇士跟Stephen Curry合體，留在湖人，老詹想要奪冠實在太難。