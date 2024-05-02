Fed維持利率不變！鮑爾為升息憂慮「降溫」 美股道瓊微漲87點
美國聯準會（Fed）於美東時間1日下午2時（台灣2日凌晨2時）公布利率決策，一如市場所預期的，將利率維持在5.25%至5.5%，主席鮑爾（Jerome Powell）並暗示下一步行動「不太可能是升息」，刺激美股主要指數盤中一度上漲，道瓊工業指數更一度飆升逾500點，惟最後收盤時，除道指以外的其他指數仍下挫，互有漲跌。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導， 聯邦公開市場委員會（FOMC）一致投票通過維持利率，並透過聲明指出，委員會將綜合評估收到的數據、不斷變化的前景，以及風險平衡等因素，才會考慮對聯邦基金利率範圍進行任何調整；然而，因最近數月的通膨前景「缺乏進一步進展」（lack of further progress），委員會認為現階段降低目標並不合適，所以直到局方對通膨率可持續接近2%有更大的信心後，才會考慮降息。
對於降息的問題，Fed主席鮑爾也在記者會上重申，時間點取決於經濟數據，美國經濟已經在朝Fed實現充分就業、維持物價穩定等目標前進，通膨也明顯放緩，但通膨水平仍然太高，目前還無法確定，何時才能達到足以宣布降息的信心程度。不過鮑爾也表示，下一次政策利率變動「不太可能是升息」。
1日收盤，道瓊工業指數上漲87.37點或0.23%，收37903.29點；標普500指數下挫17.30點或0.34%，收5018.39點；納斯達克指數下滑52.34點或0.33%，收15605.48點；費城半導體指數挫跌165.62點或3.54%，收4507.68點。
此外，聯準會也宣布，6月開始放慢量化緊縮（QT）速度，委員會將透過把每月國債贖回上限，從600億美元降低至250億美元，減緩證券持有量下降的速度，並維持每月贖回抵押擔保證券（MBS）上限在350億美元。