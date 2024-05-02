酷邀博恩上節目遭出征！觀眾狂退訂：沒慎選來賓 YT片一度轉私人
擁有177萬訂閱的法籍YouTuber「Ku's dream酷的夢」，日前邀請脫口秀演員曾博恩上訪談節目，並於昨（1）日在各大社群平台上傳節目片段，沒想到卻引起大批討厭博恩的觀眾不滿，認為酷沒有慎選節目來賓，紛紛揚言要退訂。酷昨日深夜一度將YT上Shorts的影片轉為私人，但不久後又設為公開，同時他也發限時動態標記博恩笑喊「你太有人氣了吧。」
記者賴禹妡／綜合報導
酷昨日在各大社群平台發布與博恩的談話節目片段，裡頭提到該如何交到新的法國朋友，最好的辦法就是和對方一起抱怨共同討厭的事物。博恩也笑著表示，可以研發一款交友App，專門找到共同討厭的事情。酷也在貼文處寫下「這個APP我想下載。」
沒想到，影片貼出後，卻引來大批討厭博恩的網友留言抨擊「希望酷能再謹慎挑選來賓，而不是只為了流量，已退訂閱」、「抱歉酷，這次真的無法支持，這個人問題太多了，他公司的人也是」，甚至因此掀起一小波退訂潮。但另一派網友則認為「無法理解退追還要昭告天下的人，好像自己很重要一樣。」
對此，酷昨晚也截圖該支影片的YouTube留言區，並在限時動態上標記博恩寫下「你太有人氣了吧。」但深夜卻被發現酷悄悄地將YT上Shorts的影片轉為私人，又於2日凌晨自私人轉為公開，當時讓部分人不解喊「為什麼YT要下架影片呢？不都截圖YT留言傳限動嘲諷了。」