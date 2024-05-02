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通緝犯強佔北市民宅！同居女友疑藍心湄堂妹　竟聯手趕走屋主

▲台北市58歲宮姓男子因強盜案遭通緝，警方接獲線報，指出人藏身在台北市中山區民權東路一段民宅內，上週循線將人逮捕。如今卻爆出案外案，通緝犯女友疑為藝人藍心湄堂妹，甚至捲入侵佔民宅風波。（圖／翻攝畫面）
▲台北市58歲宮姓男子因強盜案遭通緝，警方接獲線報，指出人藏身在台北市中山區民權東路一段民宅內，上週循線將人逮捕。如今卻爆出案外案，通緝犯女友疑為藝人藍心湄堂妹，甚至捲入侵佔民宅風波。（圖／翻攝畫面）

社會組／綜合報導

台北市一名58歲宮姓男子日前因強盜、竊佔案遭通緝，警方接獲線報後循線將人逮捕歸案，如今卻衍生案外案，警方接獲民眾指控，宮男的藍姓女友疑為資深藝人藍心湄堂妹，同樣捲入強佔民宅風波，目前警方接獲報案釐清中，至於藍女與藍心湄是否有關聯，也還有待進一步證實。

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警方查出，宮男2007年間涉犯組織犯罪條例案，因未到案遭發布強盜通緝，期間又強佔民宅，並分租予不特定人承租，圖利新台幣1千萬餘元，日前被提出竊佔告訴，2015年再度發布竊佔通緝。警方日前接獲線報，宮男藏身在台北市中山區民權東路一段民宅內，上週循線前往將人逮捕歸案。

根據《自由時報》報導，警方隨即接獲民眾爆料，指出宮男與藍姓女友共同居住在民權東路民宅，而她為產權所有人之一，指控二人惡意侵佔不還，更指出藍女為藝人藍心湄堂妹，仗著男友是通緝犯身份，不斷語出威脅、不願歸還房屋，讓她不敢返回住處，直到宮男被警方抓走後，她才敢出面要回房屋。

據悉，產權人昨日下午前往民宅與藍女談判，雙方僵持不下，引來鄰居注意報警，警方獲報到場後，藍女仍拒出面解決，雙方持續對峙至晚間9時許，最終仍無法順利談判，警方目前也尚無法確認這位藍女是否就是藍心湄的堂妹。

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