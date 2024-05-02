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《淚之女王》找外國人演老年白賢祐？羅志祥神到IG解惑：我錯了

▲《淚之女王》讓不少觀眾誤以為，找來外國人演老年白賢祐，羅志祥身為劇迷疑惑發問，終於得到解答。（圖／bangtalgrey IG）
▲《淚之女王》讓不少觀眾誤以為，找來外國人演老年白賢祐，羅志祥身為劇迷疑惑發問，終於得到解答。（圖／bangtalgrey IG）

記者薛羽彤／綜合報導

由金秀賢、金智媛主演的韓劇《淚之女王》，上周末播出精彩完結篇，還衝出24.85%的收視率，創下韓國電視台新高。藝人羅志祥跟上風潮，身為《淚之女王》的劇迷，昨（1）日他在臉書上發問「爲什麼要找外國人來演賢祐老的時候？」有網友在底下解答，那位演員只是長得像外國人，羅志祥還向網友打賭：「輸的喝20瓶養樂多」，結果自揭解答糗了。

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▲《淚之女王》中，金智媛（右）老死的結局，已在14集出現過。（圖／翻攝tvN）
▲《淚之女王》由金秀賢（左）、金智媛主演。（圖／翻攝tvN）
▲羅志祥也是《淚之女王》的粉絲。（圖／羅志祥臉書）
▲羅志祥也是《淚之女王》的粉絲。（圖／羅志祥臉書）
《淚之女王》劇中由於愛妻海仁（金智媛飾）先走一步，2074年年邁的白賢祐（金秀賢飾）擦著她的墓碑，由於拍攝年邁的白賢祐這幕在德國，加上該演員外型猶如外國人，不少人疑惑「為何要找外國人演老年白賢祐」，身為劇迷的羅志祥也不解發問，網友們紛紛留言表示，「因為劇組沒有專門請一個老演員到德國，只好就地取材」、「我也滿納悶耶」；不少網友公布真實解答「不是外國人，只是長得像外國人」、「其實一樣是韓國人，而且是帥大叔。」

▲有網友找到飾演年邁的白賢祐演員的IG，羅志祥心中疑惑終於被解開。（圖／bangtalgrey IG）
▲有網友找到飾演年邁的白賢祐演員的IG，羅志祥心中疑惑終於被解開。（圖／bangtalgrey IG）
▲有網友找到飾演年邁的白賢祐演員的IG，羅志祥心中疑惑終於被解開。（圖／bangtalgrey IG）
 
羅志祥一開始還不相信，年邁的白賢祐真的是韓國人飾演，還向網友下戰帖「賭，輸的喝20瓶養樂多」，直到網友貼給他該演員的IG，上面都是拍攝過程的影片，羅志祥才趕緊改口笑說：「沒事！好險你沒賭，哈哈哈，你贏了。」同時也替眾人解答對《淚之女王》的疑惑。

飾演年邁白賢祐的，是韓國模特兒박성만 （音譯：樸成萬），IG擁有1萬人追蹤，本人留著白髮、白鬍子，散發著韓國大叔的魅力，加上《淚之女王》拍攝鏡頭拉遠，才讓不少觀眾誤以為他是外國人。

▲羅志祥以為《淚之女王》老年白賢祐是外國人飾演。（圖／羅志祥臉書）
▲羅志祥以為《淚之女王》老年白賢祐是外國人飾演。（圖／羅志祥臉書）
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