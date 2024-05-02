《淚之女王》找外國人演老年白賢祐？羅志祥神到IG解惑：我錯了
由金秀賢、金智媛主演的韓劇《淚之女王》，上周末播出精彩完結篇，還衝出24.85%的收視率，創下韓國電視台新高。藝人羅志祥跟上風潮，身為《淚之女王》的劇迷，昨（1）日他在臉書上發問「爲什麼要找外國人來演賢祐老的時候？」有網友在底下解答，那位演員只是長得像外國人，羅志祥還向網友打賭：「輸的喝20瓶養樂多」，結果自揭解答糗了。
記者薛羽彤／綜合報導
《淚之女王》劇中由於愛妻海仁（金智媛飾）先走一步，2074年年邁的白賢祐（金秀賢飾）擦著她的墓碑，由於拍攝年邁的白賢祐這幕在德國，加上該演員外型猶如外國人，不少人疑惑「為何要找外國人演老年白賢祐」，身為劇迷的羅志祥也不解發問，網友們紛紛留言表示，「因為劇組沒有專門請一個老演員到德國，只好就地取材」、「我也滿納悶耶」；不少網友公布真實解答「不是外國人，只是長得像外國人」、「其實一樣是韓國人，而且是帥大叔。」
羅志祥一開始還不相信，年邁的白賢祐真的是韓國人飾演，還向網友下戰帖「賭，輸的喝20瓶養樂多」，直到網友貼給他該演員的IG，上面都是拍攝過程的影片，羅志祥才趕緊改口笑說：「沒事！好險你沒賭，哈哈哈，你贏了。」同時也替眾人解答對《淚之女王》的疑惑。
飾演年邁白賢祐的，是韓國模特兒박성만 （音譯：樸成萬），IG擁有1萬人追蹤，本人留著白髮、白鬍子，散發著韓國大叔的魅力，加上《淚之女王》拍攝鏡頭拉遠，才讓不少觀眾誤以為他是外國人。
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