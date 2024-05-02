日央真的出手了嗎？今早日圓一度狂升逾2%、至153元關卡
日圓近來持續貶值，日圓兌美元更在本週一、一度來到160大關，再創逾34年來新低價，隨後靠著疑似官方干預，使日圓急拉回升155價位。不過官方干預說法只是市場預測，日本當局對於使否出手干預一直沒有明說，而在紐約匯市昨（1）日尾盤日圓更是上漲逾2%，再度引發市場對於官方干預的猜測。
記者陳郁柔／台北報導
在台灣時間今（2）日早上5點24分，日圓兌美元一度來到154.81日圓兌1美元，在早一點的時候、4點40分時，更是來到153.91日圓兌1美元，甚至一度升破153關卡，在短短1個小時內，從157.5元左右狂升到153元左右，升幅超過2%。不過到8點40分，日圓兌美元匯率貶至155.9元附近。
野村外匯策略師Yusuke Miyairi表示，從匯價走勢來看，「似乎出現了干預行動」，此前日圓的一些極端走勢被歸為算法交易層面，不過到5月底公布的官方數據就能知道日本當局本周是否有買入或賣出日圓。
根據《彭博社》、《日經亞洲》等外媒報導，日本央行週二報告稱，由於週三政府債券發行和納稅等財政因素，其經常帳帳戶可能會減少7.56兆日圓（約台幣1.4兆元）。比起私人貨幣經紀人估計的約2.1兆日圓降幅還要多出許多，顯示發生了約5.5兆日圓的干預。
分析顯示，經過數週的口頭干預，29日日圓迅速貶值至1美元兌160日圓以上，日本貨幣當局在外匯處理方面進入了一個新階段。不過日本財政部沒有證實是否存在干預，這表明它寧願讓交易者猜測。