33萬正妹YouTuber「3月爆失蹤」！突拍片宣布搬離台灣：腦生病了
香港僑生YouTuber「海恩奶油」擁有33萬訂閱數，她來台灣念書多年，因分享台港差異獲得大量關注。但海恩今年3月一度爆出失蹤，親姊姊還一度在社群公開尋人，她近日現身拍片曝光現況，坦言自己年初罹患思覺失調症，還一度產生嚴重被害妄想症狀，目前已經接受治療並在恢復期，接下來她會搬離台灣回到香港，也宣布頻道暫時停更。
記者賴禹妡／綜合報導
海恩近日在YT上傳最新影片，透露自己在農曆新年時罹患了思覺失調症，由於她本身就有躁鬱症，年初又發生了很多事情，導致她被逼出急性思覺失調，一度產生嚴重被害妄想。海恩除了將父母是做外星人之外，也覺得自己一直處在被監控的狀態下，需要靠間諜活動才能生存下來。
海恩表示，她的症狀一度十分嚴重，甚至人直接在香港機場消失，姊姊還為此公開尋人。等到她被找到時，仍處在另一個幻想之中，但也因此終於被發現心理健康出問題，確診為思覺失調症後，住院了10多天才逐漸恢復。
海恩坦言自己還在恢復階段，目前的後遺症包含失憶、無法共感、思緒紊亂等，因此她沒有自信能繼續剪片產出新的內容，宣布頻道要休息一陣子。海恩也曝光未來的計畫，她打算搬離台灣，到香港與父母同住，在當地也找好了工作，「聽說這個恢復的狀況，需要吃一年到兩年的藥，到兩年後可能我就會回來了。」