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嘴綠逆風「力挺」湖人主帥Darvin Ham　直言：解雇他是錯誤的決定

▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green力挺湖人主帥Darvin Ham，直言那些說要「炒掉教練」的言論都是垃圾。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green力挺湖人主帥Darvin Ham，直言那些說要「炒掉教練」的言論都是垃圾。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人在西區首輪季後賽被淘汰後，即將面臨重整，其中關於總教練Darvin Ham的去留問題，引起外界的關注和討論。對此金州勇士明星大前鋒「嘴綠」Draymond Green認為解雇Darvin Ham是錯誤的決定，還直言那些說要「炒掉教練」的言論都是垃圾。

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Ham在這一輪系列賽遭受到很大的抨擊，主要是對於其局與局之間應變過慢的非議，當Michael Malone將Aaron Gordon換防守到Anthony Davis時，湖人卻還在讓LeBron James與八村壘打擋拆。而對他臨場調度的不滿，也轉化到了對Ham本季例行賽初期堅持使用Taurean Prince和Cam Reddish先發的批評，外界普遍認為若一開始就使用最後的先發陣容，他們很可能可以取得更高順位的種子。

但Ham也為自己辯解，他認為球隊這一季傷兵情況嚴重，很多人從名單中進進出出，並沒有完整的打多少場比賽，加上一些球員表現不穩定，所以很難保持陣容的一致性，他說：「如果是你在執教，而你的一名先發球員連續打了10場比賽，卻一直搞砸，你會怎麼做？」

Ham作為一名主帥可能是平庸的，但外界對他的一些批評似乎有些過度了，將不是他的問題歸咎於他身上。事實上，他在賽與賽之間的調整是不錯的，去年對勇士的系列賽他因此受到不少讚揚。今年給予Prince和Reddish很多機會，很大的一個因素也是出於他們側翼上只有這些人選，Jarred Vanderbilt因傷只打了29場，而在去年休賽季，提升後場體型和運動能力就是球隊的目標之一，Ham只是嘗試用手中的資源做去到這一點罷了。

Green在談到Ham的未來時，力挺後者，「我覺得解雇Ham是錯誤的決定。他因為湖人的這個賽季受到了很多批評，我認為這些言論都是垃圾。他們的陣容相比去年並沒有變得更好，但他們仍然打進了附加賽。」

事實上，在之前Green就曾批評朋友Davis，以此表達自己對Ham的支持，「我對AD在G2賽後的言論感到非常失望，他之前賽後說我們有段時間攻防兩端不知道在幹嘛，我很失望他這麼說，我和AD之間有很多愛和尊重，我們是同屆選秀，還都是同一間經紀公司，但是我是對他的那番言論有些失望，Ham是個前球員，你這樣怪罪他，我不是很喜歡，也不欣賞這些發言。」

儘管如此，湖人在首輪大部分時間處於領先的情況下，最終被金塊逆轉多場比賽，Ham在戰術決策、選擇的場上陣容、暫停和挑戰時間、領導能力上都被質疑，他可能將為此承擔責任。

根據最新報導，湖人將和球員進行討論，以此決定Ham的去留。Ham執掌湖人兵符的時間，可能已屈指可數了。

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