大聯盟票選4月投打最優秀球員！日籍雙雄大谷翔平、今永昇太獲選
美國職棒大聯盟（MLB)票選單月最優秀球員，4月最佳投打陣容，洛杉磯道奇隊日籍好手大谷翔平、芝加哥小熊隊日籍投手今永昇太都獲選，由於大聯盟官網票選先發9人加上1位工具人守位，以及最佳先發5人，2位救援投手，光是要入選就很不簡單，這兩位日本隊隊友還一起入選，對大谷、今永都是意義重大。
記者吳政紘/綜合報導
大谷在4月出賽32場，3成36打擊率，7轟，19打點，5次盜壘，還有14支二壘安打，壘打數81，有很多項指標都是大聯盟第一，長打率.618、OPS（攻擊指數）高達1.017。
雖然大谷在得點圈的打擊率並不高，也受到球迷討論，但這有時候根據球隊、球賽而定，並非他完全能掌握。
今永昇太首度獲選：
而投手部分，今永昇太今年首次在大聯盟菜鳥球季就繳出好成績，4月他出賽5場，4勝0敗，防禦率0.98，28三振，完全壓制大聯盟打者。今永昇太儼然成為小熊隊王牌投手，加上他很融入球隊，獲獎並不讓人感到意外。
今永昇太不但要挑戰5連勝，他在今天出戰大都會比賽，主投7局無失分，被打3安打，狂飆7次三振，防禦率為0.78，他若獲勝將是繼2002年道奇隊石井一久、2014年洋基隊田中將大，史上第三人開季5連勝。
此外，今天因為前田健太對戰老虎隊奪勝，若是今永昇太、山本由伸、前田健太都贏球，將是史上三位日籍先發投手都勝投的罕見紀錄。
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