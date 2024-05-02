天氣預報／鋒面還沒走！今「中部以北」續防大雷雨 明起回暖放晴
今（2）日受梅雨鋒面、東北季風及水氣偏多影響，全台各地持續有降雨機會，並且要留意大雨發生，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，明（3）日鋒面減弱，但仍有些許雨勢，週六（5/4）進一步回暖放晴，下週則要迎接下逼波鋒面。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天台灣受滯留鋒影響，各地有局部陣雨或雷雨，「中部以北雨勢較大」，中央氣象署也提醒，民眾持續要留意「短延時強降雨」，並注意「大雨特報」和「大雷雨即時訊息」。
今天東北季風影響，北台灣明顯偏涼，各地區氣溫分佈上，北部攝氏19至26度，中部攝氏20至28度，南部攝氏22至30度，東部攝氏20至28度。
吳德榮提及，週五滯留鋒減弱，各地氣溫略升，仍有局部陣雨或雷雨的機率，降雨區域上，氣象署說明，主要是北部、東半部有「局部短暫陣雨」，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
吳德榮表示，週六各地多雲時晴，白天「熱如夏」，各地高溫回到攝氏30度以上，西半部午後及東半部有「局部陣雨或雷雨」的機率。週日（5/5）鋒面接近，雖然天氣偏熱，但大氣慢慢變不穩定，各地區有「局部短暫陣雨或雷雨」，下週一（5/6）鋒面快速掠過北部海面，北部及東半部「偶有局部短暫雨」，其它地區多雲時晴。