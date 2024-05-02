《淚之女王》瘋姑姑撞臉吳淡如！對比圖看過回不去 演技像苗可麗
韓劇《淚之女王》3月28日播出大結局，飆出24.85%的高收視率，除了兩位主演金秀賢、金智媛再次翻紅，劇中配角也備受討論，飾演女主角洪海仁「瘋姑姑」洪凡資的52歲金正蘭，以癲狂、火爆形象搶盡觀眾目光，不少劇迷驚覺她神似大7歲知名主持人兼作家吳淡如。
記者楊穎軒／綜合報導
金正蘭在戲中留著俏麗「鮑伯頭」，造型和長相讓台灣觀眾感到似曾相識，一名女網友於DCARD發文：「最近在追熱門的淚之女王，看到姑姑一直覺得好像一個人，想了很久今天看到吳淡如的新聞發現就是她！」並製作金正蘭和吳淡如的9宮格照片，第一眼的確令人混淆。
該篇貼文一出，金正蘭的外型和潑辣表演引起不少網友共鳴，「姑姑比較好笑，演技真的很苗可麗」、「樓上講出我的心聲，超愛姑姑，有夠瘋！但是唯一看得清事實的好人」、「吳淡如看起來比較老」、「只有頭髮像吧！姑姑漂亮多了！」
洪凡資在《淚之女王》梅開三度又離婚，初登場就因為毆打小三被判刑入獄，後來得知姪女洪海仁罹患腦癌，情緒崩潰痛哭失聲，感染力極強的演技令劇迷印象深刻，其實飾演該角色的金正蘭是戲齡33年的資深演員，演過電視劇《對，因為是家人》、《愛的迫降》、《九尾狐傳》、《雪降花》、《財閥家的小兒子》等，與孫藝珍、玄彬、宋仲基、丁海寅都合作過。
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