吳秉叡不在場投票！葉元之抓到兇手疑似楊曜 要求賴清德出面道歉
立法院院會前天周二表決大戰，民進黨立委吳秉叡不在場，卻疑似有人幫忙代投，藍委羅智強、葉元之今（2）日開記者會，葉元之說，當天開直播拍到畫面，疑似是綠委楊曜幫忙投票，要求楊曜出來說明，且若找不到「兇手」，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤，還有黨主席賴清德，都應出面道歉。
記者何哲欣／台北報導
葉元之公布當天的影片，他說，表決當下雖然沒拍到，但卻拍到吳秉叡離開座位後，議事人員抽除表決卡，楊曜卻還到吳秉叡的位置，做出按鈕的動作，但因已無表決卡，所以沒反應，楊曜還一臉疑惑，一旁的綠委王定宇、吳思瑤，趕忙勸離楊曜。
葉元之說，吳秉叡昨受訪公開說，第九案就沒有投票，吳思瑤昨也說，吳秉叡一離開，表決卡就會被收走，但表決紀錄，卻仍有吳秉叡投票，吳思瑤根本是說謊，請吳思瑤把楊曜交出來，若找不到兇手，就請吳秉叡位置周圍的綠委，包括黃捷、蔡其昌都出面說明。
葉元之說，上次國民黨立委盧縣一不在場投票，吳思瑤還質詢法問部長蔡清祥，認為這是違法事件，後來經朝野協商，立法院長韓國瑜已要求各黨團嚴格遵守投票規範，現在民進黨卻又違反規範，請民進黨出來把事情交代清楚，也請賴清德出面道歉。