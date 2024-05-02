電價吵不停！藍委嗆修電業法、凍結預算 王美花：國會應理性問政
立法院會表決通過電價凍漲相關決議，經濟部雖表示「尊重國會提案」，但仍堅持依法執行電價審議結果。豈料，國民黨團昨（1）日再出招，宣布將盡快完成《電業法》修法、凍結經濟部及台電預算，形成實質法律效力與壓力，並預計於3日院會中，將《電業法》49條修正草案逕付二讀，草案一旦三讀通過，未來電價漲跌與否，皆需立法院點頭同意才能執行。
記者鄭妤安/台北報導
經濟部長王美花今（2）日稍早出席立法院經濟委員會，會前接受媒體聯訪時回應此事。目前電價審議機制，是依照2015年立法院決議訂定電價公式，而且後續已經「寫入法律」、依照電業法49條辦理。王美花強調，電價審議委員會是專家學者、各工商團體、消保團體，經過非常縝密的討論後做出決議，截至目前運作的結果，她認為「這是比較好的方式」，工資審議等也有類似的機制。
至於在野黨提到「將凍結經濟部預算」，王美花表示，國會理性問政、行政部門努力做事，這是不分黨派，國人比較想看見的情形，為了國家的最大利益，大家應該一起努力。
此外，台電近年配合政策吸收國際燃料漲幅，導致虧損嚴重，行政院會今日將通過「113年度中央政府總預算追加預算案」，預計撥補台電新台幣1000億元。
王美花表示，這1000億的預算，早在當時決議電價調漲方案前就已規劃並爭取撥補，盼各位委員支持，讓台電財務穩健。