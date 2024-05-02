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Luka Doncic已感冒將近一周還沒好！直言：若是例行賽恐怕不會打

▲Luka Doncic近日深受感冒纏身，但仍舊抱病上陣，他也坦言如果是例行賽，可能會選擇休息。（圖／美聯社／達志影像）
▲Luka Doncic近日深受感冒纏身，但仍舊抱病上陣，他也坦言如果是例行賽，可能會選擇休息。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃首輪系列賽G5，洛杉磯快艇回到主場迎戰達拉斯獨行俠，系列賽賽前雙方戰成2:2平手。本場G5對於雙方而言相當重要，可謂是「天王山之戰」，誰能收下本場比賽勝利，就能夠率先取得聽牌優勢。獨行俠一哥Luka Doncic賽前也接受記者訪問，並透露過去一個禮拜，自己的感冒始終都還沒好，也表示「如果是例行賽的話，可能不會打。」

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根據記者Brad Townsend報導，獨行俠一哥Luka Doncic目前仍然處於生病狀態，在賽前的投籃訓練中，他也並沒有做太多的事情。他在社群寫下：「Luka Doncic已經生病將近一周了，但他表示將會繼續出戰，Doncic也承認，如果這是一場例行賽，他可能不會參加。」當被問到是否對於這次生病，持續這麼久還沒好感到驚訝，Doncic則說：「是的，我一直在吃藥，但並沒有帶來任何幫助。」

目前季後賽4場比賽下來，Luka Doncic都有出賽，場均出賽43.3分鐘，平均能夠拿到29分、9.8籃板、8.5助攻成績。但根據數據統計，Doncic本賽季季後賽至今，投籃命中率為38.6%、三分球命中率則是僅有26.5%，2項數據均為個人季後賽生涯最低。

本場系列賽G5將於稍晚台灣時間10:00正式開打，快艇這邊Kawhi Leonard仍舊因為傷勢關係無法出賽，「大鬍子」James Harden能否再度跳出來備受關注，Harden也要力拼在主場持續繳出好表現，幫助快艇搶下關鍵一勝。而獨行俠則是希望在Luka Doncic與明星控衛Kyrie Irving帶領之下，能夠在客場力挽狂瀾，搶下聽牌優勢回到自家主場。

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