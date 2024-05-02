Luka Doncic已感冒將近一周還沒好！直言：若是例行賽恐怕不會打

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根據記者Brad Townsend報導，獨行俠一哥Luka Doncic目前仍然處於生病狀態，在賽前的投籃訓練中，他也並沒有做太多的事情。他在社群寫下：「Luka Doncic已經生病將近一周了，但他表示將會繼續出戰，Doncic也承認，如果這是一場例行賽，他可能不會參加。」當被問到是否對於這次生病，持續這麼久還沒好感到驚訝，Doncic則說：「是的，我一直在吃藥，但並沒有帶來任何幫助。」
目前季後賽4場比賽下來，Luka Doncic都有出賽，場均出賽43.3分鐘，平均能夠拿到29分、9.8籃板、8.5助攻成績。但根據數據統計，Doncic本賽季季後賽至今，投籃命中率為38.6%、三分球命中率則是僅有26.5%，2項數據均為個人季後賽生涯最低。
本場系列賽G5將於稍晚台灣時間10:00正式開打，快艇這邊Kawhi Leonard仍舊因為傷勢關係無法出賽，「大鬍子」James Harden能否再度跳出來備受關注，Harden也要力拼在主場持續繳出好表現，幫助快艇搶下關鍵一勝。而獨行俠則是希望在Luka Doncic與明星控衛Kyrie Irving帶領之下，能夠在客場力挽狂瀾，搶下聽牌優勢回到自家主場。
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