泰狂啦！泰勒絲霸榜「告示牌前14名」 天后創新紀錄激動感謝粉絲
歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift）每一次推出新專輯，總能在各大音樂排行榜上看見她霸榜，沒想到這一次她推出新專輯《折磨詩人俱樂部》（The Tortured Poets Department，簡稱TTPD），再度創下新紀錄。在美國告示牌單曲榜中，泰勒絲一個人直接包下前14名的位置，打破自己在2022年時以專輯《午夜》（Midnights）包下前10名的歷史紀錄，引起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
泰勒絲推出的新專輯《折磨詩人俱樂部》（TTPD），讓她成為首位一次佔領美國告示牌單曲榜前14名的歌手，而且除了前14名都是泰勒絲的歌之外，在前100名的榜單裡面，泰勒絲一個人就佔了32個位置，新專輯中的31首歌曲全數上榜，再加上因《The Eras Tour》巡迴演唱會再度翻紅的《Cruel Summer》一曲，讓泰勒絲成了史上單週上榜歌曲數最多的歌手。
而在告示牌專輯榜的部分，《折磨詩人俱樂部》（TTPD）也以第一週銷售260萬張的數量空降冠軍，讓泰勒絲拿下歌手生涯中第14座專輯榜冠軍，再度震撼全世界。泰勒絲也在得知這個消息後，興奮且激動地透過社群發文表示：「我完全被你們對這張專輯所展現的愛給震懾住了，260萬你們是認真的嗎？謝謝你們收聽並迎接《折磨詩人俱樂部》進入你們的生活中。」可以感受到泰勒絲對於專輯銷售量如此之高也感到很震撼，她也再度邀請粉絲們和她一起繼續參加世界巡演。
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