低價招生意！彰化4童慘遭熱水燙腳、夾生殖器 無照惡保母下場曝
彰化一名4歲男童2021年間遭無照的邱姓保母及其黃姓男友凌虐，導致腳掌被燙傷潰爛、生殖器出現傷口，沒想到深入調查後，又發現另外3名幼童也有相同情形，案經審理，彰化地院日前依過失傷害、成年人故意對兒童犯傷害等罪，處邱女1年5月、4月及2月。合併判處1年11月，至於黃姓男友則應執行有期徒刑2年6月，全案可上訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，邱姓女子離婚後與黃姓男友同居，並用假名在臉書保母社群中發文表示可以託管幼兒，但在2021年6月至8月間，邱女待過的3個孩子卻接連出現各種程度傷口，除全身多處瘀傷外，還有一名4歲男童被接回家時，雙腳足背疑似遭燙傷，陰莖也受有開放性開傷口。
還有4歲女童雙手疑似被膠帶綑綁，導致手腕紅腫、另名2歲男童則因照顧不周從嬰兒床摔落地板，後腦杓、四肢多處擦挫傷；最後一位2歲男童則在外出時不聽話遭毆打，家長幫忙洗澡時發現背部有大片瘀傷才驚覺可能受虐。
雖邱女2人否認犯行，並辯稱是孩子在玩時弄傷的，不過法官審理後，仍依成年人故意對兒童共同犯傷害罪、過失傷害罪等，分別判處黃男應執行有期徒刑2年6月；邱女則處4月、2月、1年5月刑期。
※【NOWnews 今日新聞
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