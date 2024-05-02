總統府駁喬NCC人事！黃國昌嗆「嚴重Lag」：拖了一個多月才澄清
民眾黨立委黃國昌爆料，總統蔡英文曾向民眾黨主席柯文哲提議，國家通訊傳播會（NCC）人事，按國民黨2席、民眾黨1席、民進黨1席分配；對此，總統府發言人林聿禪昨日回應，黃國昌並未參與當天會面，所發表言論非事實。對此，黃國昌今（2）日表示，3月22日媒體報導訪問他時就曾指出NCC喬人事的事，府發言人拖了1個多月才澄清，嚴重Lag。
記者呂炯昌／台北報導
黃國昌國會辦公室今日上午舉行「撤銷不法許可 送辦違法官員」記者會，媒體詢問總統府駁斥喬NCC人事，黃國昌說，總統府真的是不知道該怎麼形容，3月14日第一次就已經在網路媒體公開講，3月22日有媒體記者訪問他，他再說一次，3月22日的信傳媒就已經登出，當時總統府發言人回應說，「關於NCC的相關提名作業，蔡總統會跟賴副總統充分溝通，依照程序提出適合人選，送交立法院。」
黃國昌表示，「奇怪了！3月22日時我已經公開這樣講，怎麼總統府發言人那時沒有駁斥我胡說八道！」等到真的提名名單送到交立院，引發軒然大波、各界撻伐，甚至民進黨立院黨團昨天在國會一直在講怎麼可以按照政黨比例提名，在他昨天戳破民進黨的假面後，突然跳出來駁斥，「請問總統府是嚴重Lag嗎？是嚴重Lag嗎？這Lag也太嚴重！」大家去Google一下，3月22日信傳媒是則麼寫的，總統府發言人是怎麼回應？
黃國昌詢問一旁的立委張啟楷，「現在是幾號？」張啟楷回說，「5月2號」，黃國昌反諷說，「總統府發言人Lag太嚴重」，他並贈送四個字「案重初供」。當初民進黨想要用的方式被搓破，沒辦法得逞，現在惱羞成怒，要用各方壓力，「我說話我負責，總統府發言人就簡單跟大家講3月22號為何這樣回？」
民眾黨立院黨團主任陳智菡補充表示，他們有問過出新聞的記者，總統府方面是沒有否認。