綜合所得稅申報起跑！首報族必看6大問題　信用卡繳稅還能賺回饋

Q2展望佳、台積電沒有出脫持股計畫　世界先進飆漲逾8%　

▲世界先進展望第2季佳，台積電也釋疑未有出脫持股計畫，激勵2日股價勁揚8%以上。（圖／取自YT104聯合招募世界先進積體電路VIS製程簡介中文版）
▲世界先進展望第2季佳，台積電也釋疑未有出脫持股計畫，激勵2日股價勁揚8%以上。（圖／取自YT104聯合招募世界先進積體電路VIS製程簡介中文版）

記者許家禎／台北報導

晶圓代工廠世界先進日前公告增資新加坡子公司4200萬美元，以因應公司海外成長需求，針對外電報導赴新加坡建置12吋晶圓廠一事，董事長方略日前指出目前仍在積極評估當中，尚未定案。另外，外界關心母公司台積電未爭取董事席次一事，台積電也說明無出脫世界先進持股計畫，展望第2季晶圓出貨量將季增17%至19%，單季毛利率也將優於首季，激勵世界先進今（2）日股價飆漲逾8%，來到93.5元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
世界先進日前舉行法說會，針對是否赴新加坡建置12吋晶圓廠一事，世界董事長方略回應，公司確實有要積極朝新設12吋晶圓廠著手，但因投資金額龐大，必須在財務、技術和產能規畫和客戶接受度四要素完備下，才會行動，產能計畫目前仍在積極評估當中，尚未定案。

方略表示，新加坡是眾多拉攏具備興建晶圓廠經驗廠商前往投資的區域之一，而世界先進8吋產能擴充已幾乎極限，在客戶及未來產能持續擴充的大方向下，公司確實有必要積極朝新設12吋晶圓廠著手，但因投資金額龐大，必須在財務、技術和產能規畫和客戶接受度四要素完備下，才會行動，但是否在新加玻，方略僅語帶保留表示新加坡和台灣都是很好投資12吋的地點。

而外電報導12吋晶圓廠可能由台積電或新加坡官方合資，方略指出，未來投資方式不排除採合資方式進行，也表態歡迎「有合作夥伴加入投資行列」，同時強調世界先進的股利政策將採取穩定成長的策略，未來即使新設12吋晶圓廠，股利穩定成長的策略不變，今年資本支出維持首度提出的38億元，與去年同期的76億元來相對保守。

至於外界關心的台積電未爭取董事席次一事，台積電日前也做出說明。世界先進今年將全面改選董事，將改選9名董事，含5名獨立董事，但日前公布的董事候選人名單中，現任董事長方略與董事曾繁城不再擔任台積電法人代表，改以自然人身分角逐世界先進董事，備受關注。

為此，台積電釋疑，對外表示與世界先進間非控制從屬關係，為強化經營者責任與公司治理，台積電擬不再派任法人代表參與世界先進董事選舉，不過仍將行使投票權支持適當的董事候選人。這決定與公司持股無關，台積電並無出脫世界先進持股計畫。

世界先進第1季稅後淨利新台幣12.72億元，每股純益0.77元，雖為6年來新低，但世界先進總經理尉濟時表示，市場需求回溫，預計第2季晶圓出貨量將季增17%至19%，第2季毛利率也將優於首季。今日世界先進股價爆量上揚，早盤大漲8.7%，來到93.5元，早上10點15分左右，總量來到近3萬張。



世界先進將蓋12吋廠！選址擬設在新加坡　董座方略曝考量4要素

世界先進Q1獲利12.72億元、每股純益0.78元　增資新加坡子公司

世界先進公布首季營收96.33億元、年增17.66%　創近年同期次高

直接砍半！世界先進資本支出降到38億元　首季出貨估季減6到8%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生