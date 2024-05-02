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奧運Now英雄／錢珮芸驚喜展現唱歌才藝 節目揭台灣高球后隱藏技能

▲奧運特別節目 《奧運NOW英雄》首集邀來高爾夫國手錢珮芸。
▲奧運特別節目 《奧運NOW英雄》首集邀來高爾夫國手錢珮芸。

影音節目部/綜合報導


2024 巴黎奧運即將在7月26日盛大舉辦，Nownews特地製作《奧運Now英雄》特別節目，首集主持人請來「台彩女神」愛語莎擔任主持人訪問我國旅美女子高球好手Money錢珮芸，她也是目前台灣女子高爾夫球的球后，世界排名第110名，愛語莎大膽跟Money下戰帖進行趣味高爾夫競賽，沒想到球齡才3年的愛語莎在切球保齡球競賽切出全倒，Money慘遭畫臉懲罰，愛語莎笑說:「趣味遊戲我贏，但相信以Money的實力，在巴黎奧運中一定能為中華隊拿下優異成績。」

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難得返台的錢珮芸平時多在世界各地征戰，她透露飛來飛去的比賽生涯，除了面對各國球場的地形很辛苦之外，時差也是一大挑戰，愛語莎追問這次巴黎奧運的高爾夫舉辦場地「國家高爾夫球場」曾被評選為全球最難球道的前10名，是否曾有去打過法國球場?錢珮芸說:「還沒有打過今年奧運比賽這個場地，但法國球場的場草很高，不是很好打。」

在《奧運Now英雄》中，錢珮芸也展現出除了高爾夫球以外的隱藏版技能:唱歌，錢珮芸透露小時候其實是被媽媽逼著練鋼琴，但不喜歡太靜態的活動，因緣際會下才開始打高爾夫球。愛語莎還現場開箱錢珮芸的球袋，發現外表有點男孩子氣的她其實充滿童心，球袋上都會掛一些可愛的卡通飾品，不過錢珮芸說: 「我上一定要帶零食，因為只要肚子餓就會生氣打不動，所以我的桿弟很辛苦，除了揹球具還要揹食物。」

根據國際高爾夫總會（IGF）將在今年6月24號女子世界排名出爐後，確認各國奧運參賽名額，依照最新公布的奧運資格排名，錢珮芸已在參賽的安全名單內，不過正式公布前仍不能掉以輕心，要繼續在積分賽與資格賽中拚搏，愛語莎笑說身為台彩「樂透彩券」的人形看板代言人，只要經過彩券行門口都可以看到她，多年來已經沾滿喜氣，「彩券女神」稱號不是假的，相信憑Money的實力一定能進軍奧運，締創佳績。」

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