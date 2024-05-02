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金融三業Q1獲利寫同期次高！激勵金融類股逆勢上漲

▲金管會最新公布數據顯示，今年第一季銀行、保險、證券等金融三業獲利將近3000億元，寫下歷史次高紀錄。（圖／NOWnews資料照片）
▲金管會最新公布數據顯示，今年第一季銀行、保險、證券等金融三業獲利將近3000億元，寫下歷史次高紀錄。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

國內外股市第一季表現亮眼，也推動金融三業的表現，根據金管會最新公布數據顯示，今年第一季銀行、保險、證券等金融三業獲利將近3000億元，寫下歷史次高紀錄，因此推動今（2）日大盤走低之際，金融類股指數逆勢上漲0.4%。

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金管會統計，今年第一季金融三業累計稅前淨利為2964.58億元，比起去年同期的1298.64億元、年增高達128.2%，寫下歷史同期次高表現，僅次於2021年。

今年第一季銀行業務獲利為1548.2億，保險業務獲利為1053億，證券業務獲利為363.38億元。其中三月銀行、保險、證券獲利分別為505.2億、466億、137.06億元。

「銀行業」方面，旗下共有六大業，分別是本國銀行（國銀）、外銀、陸銀（在台中資銀行）、信用合作社、票券金融公司及儲匯。銀行局指出，第一季獲利表現年增13.2%，今年只花三個月的時間，就達到去年全年獲利比重的30.6%，銀行六業創下同期最高獲利紀錄，推動銀行業獲利成長的主因就是手續費淨收益、投資、以及其他淨收益的成長。

「保險業」方面，可分為壽險業與產險業，雙雙「轉虧為盈」，今年首季稅前淨利達1053億元，與去年同期虧損295億元相比，大幅成長了456.9%。保險局官員表示，在壽險業方面，由於台美股市雙雙反彈創新高，壽險公司實現資本利得，加上新台幣兌美元走貶，淨匯損壓力相對減輕，今年首季稅前淨利達960億元、較去年稅前淨損263億元，一口氣增加了1223億元；產險業方面，由於業務承保利益成長，讓今年首季稅前淨利達93億元，相較去年同期淨損32億元，年增金額125億元。

「證券業」部分，涵蓋「證券商」、「期貨商」與「投信業者」。雖然證券期貨占整體金融三業的比重貢獻度僅12.3%，不過，就年增率來看，跟去年同期稅前淨利225.84億元相比，增幅達60.9%。證期局官員說明，主要是台股創新高、價量齊揚，券商經紀及自營業務收入雙雙成長，其中，證券商的首季獲利淨利貢獻288.41億元，年增率達64.13%。

金融三業帶來好消息，也激勵今日金融類股逆勢走高，類股指數上午10點30分上漲0.4%，旺旺保亮燈漲停來到35.35元，第一保上漲逾9%，京城銀上漲逾3%，華南金、台產、群益證上漲逾2%，三商壽上漲逾1%。

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