小三狠甩正宮巴掌！泰國高官「外遇肌肉男」 陷出軌風波遭調職
近期泰國政界傳出一名副省長的老婆慘遭小三狠甩巴掌，對方不但直接侵門踏戶，還連打正宮數個巴掌，更誇張的是小三是名肌肉男，並且事發後副省長竟直接搬去跟這名小三同居，這起醜聞引發外界關注，此名副省長也因此被調職。
國際中心賴正琳／綜合報導
《泰國頭條新聞》報導，Facebook粉專「E-Sor」4月28日爆料，泰國某省份的副省長家中出現感情糾紛，小三不但囂張地跑到正宮家，甚至對正宮動粗，讓正宮感到又怒又羞，事發後副省長直接搬去跟小三同住，並且也不在乎被調離現職。爆料人更貼出經內政部次長素提蓬（Suthiphong Chulcharoen）簽署的調動命令，上面提及副省長將自24日起，調到內政部長辦公室協助政務。
由於社會輿論發酵，最終「肌肉男小三」出面澄清，強調自己對副省長的愛只是「兒子對父親的愛」，他說：「我在2015年失去了我的父親，副省長很仁慈地照顧了我，並收我為養子。我和他之所以親吻，是出於穆斯林的習俗和傳統禮儀，這代表了我對副省長的尊重。」
他也極力否認曾和副省長的妻子發生衝突，「通姦不被伊斯蘭教所接受，但你們卻在網上這樣毀謗和攻擊我，我看了真的很難過，並將對那些散佈謠言的人提出告訴」。不過這番說法不被網友買單，因為也罕有人見過「父子親吻」，也無法解釋為何副省長要和他同居，此事引發外界熱烈討論。