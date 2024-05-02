《淚之女王》拍1年才殺青！金秀賢最後1場戲不捨哽咽：心情很微妙
由金秀賢、金智媛所主演的韓劇《淚之女王》，在28日播出大結局之後，創下tvN戲劇史上最高收視率，也打破玄彬與孫藝真的定情作品《愛的迫降》的收視紀錄。雙金CP在《淚之女王》播出後，廣受劇迷們喜愛，在戲裡戲外的所有行為舉止都受到高度關注，而官方也在昨（1）日釋出新的幕後花絮，花絮中可以得知《淚之女王》拍攝了將近一年的時間，金秀賢則因為捨不得殺青，竟然在鏡頭前忍不住情緒哽咽。
記者洪生儒／綜合報導
從官方釋出的幕後花絮中可以看到，演員們都發表了自己對於《淚之女王》殺青的感想，金秀賢和金智媛提到開拍的時間是在去年4月，兩人整整拍了一年的時間才殺青，金智媛透露：「完成了16集的作品，不知不覺就這樣度過了一年，四季都過得非常愉快，洪海仁也是一個很討喜、很帥氣的人，希望大家到最後都可以喜歡她！」可以感受到金智媛非常喜愛這個角色。
而在花絮中也可以看到，金秀賢與金智媛兩人最後問候的模樣，作品拍攝完成後，金秀賢似乎因此感到相當不捨，在影片中直言：「覺得很暢快呢！到現在才有了實感，我是第一次花這麼長的時間拍攝一部作品，心情頗微妙的！」
此外，金秀賢也認為拍攝《淚之女王》對自己來說是很特別的一次經驗，他充滿感謝地說道：「幸好遇到很棒的工作人員。」金秀賢一邊說著感謝的話一邊忍不住哽咽泛淚，讓人感受到他是真的很喜歡這部作品還有一起拍攝的夥伴們。而根據韓媒報導，《淚之女王》開拍時間為2023年4月初，拍到2024年2月底才殺青，確實是花費了將近一年的時間。如今戲劇播畢，不少粉絲們都希望雙金CP可以假戲真做，讓大家在戲外也能看見他們甜蜜放閃的模樣。
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