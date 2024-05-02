33%大學生不願使用心理假 就怕被誤會有心病、不想被師長關切
大學生的心理健康愈來愈受重視，但大人給的支援和資源，大學生買單嗎？104人力銀行發布「大學生負向情緒檢測報告」，有33%的大學生不願意使用心理假，擔心被誤會有心病，或是不想被師長關切、不想被誤會翹課、偷懶或耍廢。
記者魏妤庭／台北報導
台灣大學去（2023）年通過每學期提供3天心理健康假，目前全國有超過15所大學提供心理假，不過，104人力銀行發布的「大學生負向情緒檢測報告」，有67%大學生願意使用，以社會心理學群89%願意使用比例最高。另有33%大學生不願意使用心理假，進一步詢問原因，則是有35%不想被誤會有心理疾病，34%不想被師長關切，29%不想被誤會想翹課、偷懶或耍廢以及壓力大、焦慮不安不想被知道。
104人力銀行職涯教育長王榮春指出，學校除了給假，如何讓學生對心理健康有正確認知，並給予不被過度打擾的支持協助，避免不敢求援更為重要。
此外，大人可能錯判大學生的煩惱，該報告指出，大人直覺大學生最擔心的前3名煩惱，包含交友/感情、未來職涯規劃、經濟問題，但實際上大學生最擔心的前3名，分別是未來職涯規劃，學校課業，以及經濟問題。
王榮春指出，大人以為大學生的人際關係容易受到網路社群影響、學習動機低落、揹學貸很辛苦、花在治裝及打理外觀的花費可能造成經濟負擔，但實際上大學生對這些有感的比例卻偏低，顯示大人對大學生的煩惱掌握度仍有進步空間。
王榮春強調，大學生確實會為了交友、人際、外表、容貌等煩心，但國中、高中求學階段已經有類似議題，進入大學全新的學習方式，也是進入職場前最後學習階段，因此，擔心未來職涯規劃、學校課業比例更高於交友、人際及容貌外表。