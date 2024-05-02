高鐵差點發生工安意外！未依規定維修　王鴻薇：6工班險成烤肉串

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王鴻薇指出，維修完成後開關測試造成大量電力導入高鐵烏日基地，剛好當時有6名工班正在進行另一項電車線維護作業，所幸該作業有依照相關規定（以接地棒防護）進行，使工班免於遭受3次2萬5千伏特電擊，高鐵0621次南下列車停駛，也是因為電力導入後接地造成跳電所致。
王鴻薇強調，如此嚴重又離譜的工程意外，高鐵公司聞訊之後對相關工班漠不關心，也無積極指示或要求相關單位儘速檢討改善並宣導。令人質疑，這麼重大的意外，事前預防和事後檢討都沒有做，高鐵螺絲到底有多鬆，內部還有多少離譜、荒唐的狀況沒有被發現？
游顥另指出，他的辦公室近日收到高鐵內部檢舉，4月27日高鐵被爆出「列車長規避酒測還上車執勤」的新聞，但高鐵輕忽公安，罔顧乘客安全的行為，不該如此輕描淡寫的帶過；這位高鐵列車長不只是規避酒測，負責酒測的監督調派員疑似放水外，還幫該列車長代測酒測，請問為什麼監督人員可以幫列車長代測？而且據檢舉人表示，其代測行為相當嫻熟，不禁讓人質疑，這樣代測酒測的行為有多久了？到底還有多少列車長是酒測代測？
游顥表示，高鐵公司難道以為預算不用到立法院接受審查，就不用受外界和國會監督，所以內部管理可以為所欲為嗎？不要忘了，高鐵公司最大股東還是交通部，高鐵也是國人重要公共資產；高鐵攸關交通安全和公共工程安全的行為，應該被全民關心。