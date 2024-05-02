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2024澎湖花火節今開幕！機票、船票、行程優惠整理　3天2夜6990元

▲2024「澎湖國際海上花火節 x 航海王25周年」今(2)日正式開幕，今年度亮點即是與熱門動漫「航海王」合作將帶來一系列活動，本篇整理到澎湖的交通與包套優惠，讓您一次看。（圖／易飛網提供）
▲2024「澎湖國際海上花火節 x 航海王25周年」今(2)日正式開幕，今年度亮點即是與熱門動漫「航海王」合作將帶來一系列活動，本篇整理到澎湖的交通與包套優惠，讓您一次看。（圖／易飛網提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2024「澎湖國際海上花火節 x 航海王25周年」今(2)日正式開幕，活動將至7月30日，今年亮點即是與熱門動漫「航海王」合作將帶來一系列活動，包含「航海王應援音樂會」、「航海王星光電影院」及「航海王主題無人機＋煙火秀」等。至於台灣民眾想前往澎湖，坐船之外，還有飛機，本島固定執飛的航空公司為立榮及華信。若是想賺優惠，也可參考各旅遊平台推出的機加酒、多日行程等優惠方案，最優為「三天兩夜機加酒」，每人6990元起。

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🟡搭船前往澎湖：1550元起

目前從高雄港出發可搭乘臺華輪，到澎湖航程時間為日航4小時、夜航6小時；從嘉義布袋出發，搭乘雲豹輪 / 藍鵲輪、百麗輪等，航程時間約1~1.5小時。票價為來回1550~1950元。

▲到澎湖的交通，搭臺華輪等船運也是選擇之一。（圖／資料照，翻攝中華文化總會臉書）
▲到澎湖的交通，搭臺華輪等船運也是選擇之一。（圖／資料照，翻攝中華文化總會臉書）
🟡搭飛機前往澎湖：約3千多元起

目前有飛澎湖的航空公司包含立榮航空、華信航空，全台多個點都可出發，包含台北松山機場、台中清泉岡機場、嘉義水上機場、台南機場、高雄小港機場，航程大約都是一小時內即抵達。票價約為3000多元～4600多元。

▲想搭飛機到澎湖，立榮與華信目前都有飛澎湖。。（圖／記者陳致宇攝）
▲想搭飛機到澎湖，立榮與華信目前都有飛澎湖。。（圖／記者陳致宇攝）
🟡包套優惠整理
可選擇各個旅遊平台的包套優惠，除了機票、住宿，還贈送其他行程體驗，以下整理四家優惠內容。

📍易遊網：3天2夜6990元起

推出「澎湖花火節夏殺限量搶」優惠，三天兩夜每人6990元起。搭乘華信航空，入住五星喜來登酒店或市區超值飯店，行程特色包含贈送機車PAPAGO本島機車48小時(2人一部、不含油)，並有海上花火船、東海親水遊(海洋牧場)、獨木舟跨島體驗、夜釣小管、北環島巴士之旅，以上行程五選一。

記者實測，目前僅剩5月的週二出發（5月14、21、28日）有此6990元起優惠，其他多為8990元、9590元起。

▲易遊網的三天兩夜機加酒方案，可入住五星喜來登酒店或市區超值飯店。（圖／澎湖福朋喜來登提供）
▲易遊網的三天兩夜機加酒方案，可入住五星喜來登酒店或市區超值飯店。（圖／澎湖福朋喜來登提供）
📍雄獅：自由行4日8900元起

推出「母親節好康雙重GO|澎湖自由行三日遊」，台北出發，入住喜來登酒店，即日起報名付訂此行程．指定出發日期，原價1萬2900起，優惠價只要9900元起。

另外，雄獅也有獨家包場吹吹風景觀餐廳，賞花火最前線不用人擠人，更安排航海王主題人物見面會，自由行也號稱挑戰市場最低價，有推出4日遊玩好玩滿只要8,900元起。另有澎湖3日行程，買一送一優惠。

📍KKday：花火船海上看煙火買1送1

現在正在歡慶10週年的KKday，針對澎湖花火節推出嘉義布袋出發至澎湖馬公船票，以及澎湖隘門陽光沙灘水上活動暢玩，第二人半價優惠。也有花火船海上看煙火買一送一優惠，並保證有位。並另推出浮潛、立槳SUP、潮間帶等體驗87折起。

▲針對澎湖花火節，KKday也推出澎湖隘門陽光沙灘水上活動暢玩優惠，第二人半價。（圖／KKday提供）
▲針對澎湖花火節，KKday也推出澎湖隘門陽光沙灘水上活動暢玩優惠，第二人半價。（圖／KKday提供）
📍易飛網：買機票送船票

推出華信假期「海天一線」專案，其中「天線」即是指北、中、高至澎、金、馬及花東等航點機票，「海線」則包含了各地特色船票，旅人可透過專案買機票送船票，免費獲得當地特色旅遊體驗，如下訂澎湖機票即贈東海親水遊、下訂金門機票即贈初日號海上遊等。


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