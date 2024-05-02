2024澎湖花火節今開幕！機票、船票、行程優惠整理　3天2夜6990元

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目前從高雄港出發可搭乘臺華輪，到澎湖航程時間為日航4小時、夜航6小時；從嘉義布袋出發，搭乘雲豹輪 / 藍鵲輪、百麗輪等，航程時間約1~1.5小時。票價為來回1550~1950元。
🟡搭飛機前往澎湖：約3千多元起
目前有飛澎湖的航空公司包含立榮航空、華信航空，全台多個點都可出發，包含台北松山機場、台中清泉岡機場、嘉義水上機場、台南機場、高雄小港機場，航程大約都是一小時內即抵達。票價約為3000多元～4600多元。
🟡包套優惠整理
可選擇各個旅遊平台的包套優惠，除了機票、住宿，還贈送其他行程體驗，以下整理四家優惠內容。
📍易遊網：3天2夜6990元起
推出「澎湖花火節夏殺限量搶」優惠，三天兩夜每人6990元起。搭乘華信航空，入住五星喜來登酒店或市區超值飯店，行程特色包含贈送機車PAPAGO本島機車48小時(2人一部、不含油)，並有海上花火船、東海親水遊(海洋牧場)、獨木舟跨島體驗、夜釣小管、北環島巴士之旅，以上行程五選一。
記者實測，目前僅剩5月的週二出發（5月14、21、28日）有此6990元起優惠，其他多為8990元、9590元起。
📍雄獅：自由行4日8900元起
推出「母親節好康雙重GO|澎湖自由行三日遊」，台北出發，入住喜來登酒店，即日起報名付訂此行程．指定出發日期，原價1萬2900起，優惠價只要9900元起。
另外，雄獅也有獨家包場吹吹風景觀餐廳，賞花火最前線不用人擠人，更安排航海王主題人物見面會，自由行也號稱挑戰市場最低價，有推出4日遊玩好玩滿只要8,900元起。另有澎湖3日行程，買一送一優惠。
📍KKday：花火船海上看煙火買1送1
現在正在歡慶10週年的KKday，針對澎湖花火節推出嘉義布袋出發至澎湖馬公船票，以及澎湖隘門陽光沙灘水上活動暢玩，第二人半價優惠。也有花火船海上看煙火買一送一優惠，並保證有位。並另推出浮潛、立槳SUP、潮間帶等體驗87折起。
📍易飛網：買機票送船票
推出華信假期「海天一線」專案，其中「天線」即是指北、中、高至澎、金、馬及花東等航點機票，「海線」則包含了各地特色船票，旅人可透過專案買機票送船票，免費獲得當地特色旅遊體驗，如下訂澎湖機票即贈東海親水遊、下訂金門機票即贈初日號海上遊等。