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到濟州島成「盤子」！韓國網友點五花肉　卻見「整盤肥油」端上桌

▲有韓國網友表示自己在濟州島的燒肉店吃到幾乎都是肥油的五花肉。（圖／翻攝自Bobaedream）
▲有韓國網友表示自己在濟州島的燒肉店吃到幾乎都是肥油的五花肉。（圖／翻攝自Bobaedream）

國際中心徐筱晴／綜合報導

位於韓國南部的濟州島，一直以來是該國首屈一指的觀光渡假勝地，但近來卻傳出把觀光客當成「盤子」的事件。有民眾表示去濟州島吃燒肉，沒想到花了將近15萬韓元（約台幣3457元）點五花肉，端上桌的肉肥得就像豬油一樣，即使向店家反應也無果，憤而在網路論壇發文抱怨。文章引發熱烈討論，老闆見狀連忙出來道歉。

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根據《韓聯社》報導，一名網友上月29日在網路論壇「Bobaedream（보배드림）」上發文，標題為「氣到睡不著覺（不要去濟州島）」，表示自己先前因為到濟州島玩了4天3夜，被當地環境深深吸引，因此在當地生活了一年左右。

該網友表示，最近他帶著家人在濟州島上旅遊，到了位於濟州島中文觀光園區且相當知名的「中文石牆黑豬肉店」用餐，但五花肉送上來的時候讓他十分傻眼，肥肉比例幾乎已達到98%左右。從他附在文章中的照片也能看到，幾乎整塊肉的是白色的肥油。

即使這名網友向店員反應，但店員表示「這種程度的話，還算是肉比例比較多的」，後續店員把肉拿去廚房後又整盤拿回來，指稱這些肉並沒有問題，沒有採取其他措施。

該名網友稱，最後在心情不好下只吃了3塊肉，最後按照原價支付14.7萬韓元（約台幣3457元）。網友表示原先還想向店長反應，但店員說店長不在，過去在電視節目上，明明可以看到老闆經常巡店和顧客交流。

該網友稱用完餐後越想越氣，沒想到自己吃了這些「豬油」要花將近15萬韓元，氣到連覺也睡不著了，去查了Google評論，也有幾個顧客遇到和他一樣 的問題，但這間店生意還是很好。

發文網友解釋，由於濟州島的旅遊特性，店家吃定了只來訪一次的遊客，才會不擇手段做生意，因此實名踢爆該店家的行為，希望能讓大家警惕個別無良商家的行為。

網友上傳文章後，隨即引發討論，目前在同個論壇上前20大熱門話題中，有13篇是相關文章。眼見越燒越旺，自稱是該店家店長的網友也發文，表示對於提供肥肉過多的肉品感到抱歉，並向受到影響的顧客、濟州相關店家表達歉意，並稱今後會更加徹底檢查以及改善對肉類的篩選和處理過程，來滿足顧客需求。

店長也表示，願意向受害顧客提供補償，並對接下來1個月內來店用餐的消費者，額外贈送200公克五花肉，希望發文者能和他聯繫，以便提供改進的機會。

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