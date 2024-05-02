腸病毒就診登10年同期最高 6歲以下幼兒快接種疫苗

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臺中醫院小兒科主任李德敏指出，該院近一個月來，已經出現因為感染腸病毒手足口症高燒不退就醫住院個案，其中一名2歲男童因為全身手足口出現紅疹、高燒就醫，收治住院期間，醫療團隊發現媽媽肚子內還懷有4個月寶寶，憂心孕婦懷孕過程感染，恐導致早產或垂直感染給胎兒的風險，特別提醒家人將媽媽與孩子隔離，避免感染。此外也提醒家長在男童病癒後，找時間接種腸病毒71 型疫苗。
為了預防家中寶貝感染腸病毒重症，今天兒科門診有對小姐妹預約接種腸病毒疫苗，分別是3歲10個月與2歲。女童媽媽表示，最近看到媒體一直報導腸病毒疫情升溫，為了保護在幼兒園上課的小寶貝免於腸病毒重症的感染風險，所以決定今天跟老公排休，特別帶小朋友來接種疫苗。
李德敏主任表示，腸病毒的傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，但大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染。目前腸病毒治療主要以支持性治療為主，雖然今年主要流行病毒株是「克沙奇A型」，但最容易造成重症的腸病毒71型，目前已經有疫苗，尤其6歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，加上重症病程發展快速，呼籲家有幼兒家長可帶孩子接種疫苗。
李德敏主任提醒，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽（躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。