柯文哲涉貪列被告！陳智菡曝他當下心情：就是政治追殺
民眾黨主席、前台北市長柯文哲任內將京華城土地容積率從392％提高為840％，被質疑圖利威京集團，以及遭質疑賤租北士科土地，疑似圖利黨內立委吳欣盈家族所經營的新光集團日前遭民眾告發涉貪，台北地檢署今（2）日依涉犯貪污治條例分他字案偵辦，將柯文哲列為被告。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，柯文哲現在是平常心面對，且他們認為這就是政治追殺。
記者王德蓉／綜合報導
陳智菡表示，柯文哲現在的心情就是平常心面對，因為這種政治追殺是他們早就預料到了，尤其現在藍綠議員拿著非常片段的資訊，用擠牙膏的方式錯誤、烏龍爆料，現在竟還有人信以為真，國民黨台北市議員鍾小平還跑去告發，鍾小平很喜歡做這種操作，「比方他之前說要告我們偷公文，後來也沒下文，現在又跑去告發京華城案有貪瀆情事，那當時柯文哲還在市府、你在當議員的時候，怎麼都不舉發？都沒有發現當中的蛛絲馬跡？」
陳智菡說，他們認為這其中有很多的政治在干預，很多政治性的爆料在迫害，但沒有關係，現在是他字案，大家不用貪心，現在柯文哲是被告發，並不是真的有貪污被起訴，因此就平常心看待，相信檢調會還原。
同台的前立委蔡正元則說，柯文哲應該要習慣被告，因為被告越多會越接近總統的位置，前總統馬英九當完台北市長下來，接國民黨主席時，還曾被以貪污罪起訴，結果沒多久就當選總統，「所以有時候被告不一定是壞事」，目前以北士科、京華城來告柯文哲，他斷言「那不會成立的啦！」