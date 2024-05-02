「小白」沒有頭髮更強！Derrick White光頭季後賽場均暴增逾10分

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本場比賽賽後，根據數據粉專《Statmuse》統計，Derrick White過去在有頭髮時，季後賽場均可以得到10.9分，場均能夠命中1.5記三分，投籃、三分、罰球3項命中率，則是分別為46/39/83%。
而在Derrick White光頭出戰時，季後賽場均可以得到22.4分，場均能夠命中4.2記三分，投籃、三分、罰球3項命中率則是分別來到了57/47/90%，表現儼然在沒有頭髮之下突破不少，也是塞爾提克在首輪系列賽順利擊敗熱火，挺進後續第二輪賽事的關鍵。
賽後塞爾提克總教練Joe Mazzulla也接受媒體訪問，談到Derrick White本場比賽的表現，他則是給予White高度讚賞，並表示：「我們的策略是在比賽的一開始，就把球交到Derrick White的手上，但熱火隨後也馬上做出了調整。White能打擋拆、能定點跳投，他能用很多不同的方式來影響比賽，無論是在進攻端還是在防守端。」
Joe Mazzulla也表示：「我不認為擊敗熱火，就等於我們完成了救贖。你並不會去關心去年發生了什麼。但最終，我還是喜歡球隊打這輪系列賽的方式，無論我們場上的球員是誰都是如此。」
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