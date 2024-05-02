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「小白」沒有頭髮更強！Derrick White光頭季後賽場均暴增逾10分

▲塞爾提克射手「小白」Derrick White自從沒了頭髮後，表現越來越好，甚至季後賽場均得分在光頭時，相比過去暴增超過10分。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克射手「小白」Derrick White自從沒了頭髮後，表現越來越好，甚至季後賽場均得分在光頭時，相比過去暴增超過10分。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃首輪系列賽G5，波士頓塞爾提克在主場迎戰邁阿密熱火，此戰綠衫軍在射手「小白」Derrick White全場13投8中，攻下平全場最高的25分帶領之下，終場率領塞爾提克以118：84痛宰熱火，首輪系列賽最終以4:1順利挺進次輪。而如今就有數據專家統計，Derrick White「光頭」前後的季後賽數據差異，沒想到光頭後的White表現超級亮眼，甚至場均爆增超過10分。

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本場比賽賽後，根據數據粉專《Statmuse》統計，Derrick White過去在有頭髮時，季後賽場均可以得到10.9分，場均能夠命中1.5記三分，投籃、三分、罰球3項命中率，則是分別為46/39/83%

而在Derrick White光頭出戰時，季後賽場均可以得到22.4分，場均能夠命中4.2記三分，投籃、三分、罰球3項命中率則是分別來到了57/47/90%，表現儼然在沒有頭髮之下突破不少，也是塞爾提克在首輪系列賽順利擊敗熱火，挺進後續第二輪賽事的關鍵。


賽後塞爾提克總教練Joe Mazzulla也接受媒體訪問，談到Derrick White本場比賽的表現，他則是給予White高度讚賞，並表示：「我們的策略是在比賽的一開始，就把球交到Derrick White的手上，但熱火隨後也馬上做出了調整。White能打擋拆、能定點跳投，他能用很多不同的方式來影響比賽，無論是在進攻端還是在防守端。



Joe Mazzulla也表示：「我不認為擊敗熱火，就等於我們完成了救贖。你並不會去關心去年發生了什麼。但最終，我還是喜歡球隊打這輪系列賽的方式，無論我們場上的球員是誰都是如此。」


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