翻傅崐萁夫妻昔提案也稱「我國」 蘇巧慧酸：你也台獨？
國民黨立院黨團總召傅崐萁昨日要求民進黨團臨時提案內容，將「我國與中國」修改成「台灣與大陸」，更稱「立法院任何臨時提案，都不能違反《憲法》」，對此民進黨立委蘇巧慧今（2）日表示，翻開過去傅在立院臨時提案，就有至少11次提「我國」，妻徐榛蔚時任立委也曾提過17次，「按傅崐萁的邏輯，自己的提案也是台獨。」
記者陳威叡／台北報導
傅崐萁擔任黨團總召後爭議不斷，昨日在委員會要求修改民進黨團提案，將「我國與中國」修改成「台灣與大陸」。對此蘇巧慧說，17個藍委丟下開議，組團到中國面聖，爭取到的東西少得可憐，但在中國被官員叫錯名字「傅萁崐」的傅崐萁，仍然回國大肆宣傳、吹噓自己訪中成績單，最誇張的是自己被中國改名就算了，回到國內還要求立法院決議以後中國要改大陸、我國要改台灣。
蘇巧慧說，只要翻開傅崐萁過去在立法院的臨時提案，就能看到數度提到「我國」，至少有 11次，甚至連傅崐萁妻，時任立委的縣長徐榛蔚，過去更曾經17次提到「我國」，其中11案是在內政委員會，有數案是在講兩岸議題時使用「我國」字眼。
蘇巧慧質疑，過去國民黨團提案「我國就是我國」、「把大陸稱為中共」，如今志氣不知道收到哪裡去了？難怪昨天有網友把中國國民黨改名為大陸國民黨，強調兩岸交流就是要平等互惠，台灣已開放自由行，中國卻只開放福建人到馬祖的觀光，全民都看在眼裡。