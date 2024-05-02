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大學生負面情緒有多高？15%壓力山大嚴重負面　這4類科系最煩未來

▲大學生負面情緒有多高？根據104發布的「大學生負面情緒檢測報告」顯示，有25%的大學生焦慮程度達到嚴重，有生理過度刺激反應。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲大學生負面情緒有多高？根據104發布的「大學生負面情緒檢測報告」顯示，有25%的大學生焦慮程度達到嚴重，有生理過度刺激反應。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者魏妤庭／台北報導

大學生負面情緒有多高？根據104發布的「大學生負面情緒檢測報告」顯示，42%到49%的大學生中超過正常範圍，其中有超過15%達到嚴重負面程度。細究負面情緒來源，則是來自未來職涯規劃、學校課業、擔憂經濟等原因，以學科來分，文史哲、遊憩學運動群最煩未來、醫藥衛生最擔心課業。

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根據衛福部統計，2022年15歲到24歲自殺死亡人數264人，高居死因第2。104人力銀行發布「大學生負面情緒檢測報告」，採用醫療專業人士普遍認可的DASS-21抑鬱、焦慮、壓力量表，邀請大學生檢測負面情緒。

結果發現，超過半數大學生，三種負面情緒仍在正常範圍內，有51％正常焦慮、52%正常抑鬱、58%正常壓力。不過有25%的大學生焦慮程度達到嚴重，有生理過度刺激反應，另有16%大學生抑鬱程度達到嚴重，有絕望、自卑、情緒低落徵兆。15%大學生的壓力程度達到嚴重，有放鬆困難、緊張、不耐煩、煩躁、不安等問題。

至於負面情緒來源，報告發現，有57%未來職涯規劃、近52%學校課業、38%經濟問題，其次才是交友/人際/感情問題、容貌外表、生活適應等。其中，關於未來職涯規劃問題，有64%擔心找不到理想或期望工作；關於學校課業則有38%擔心報告考試過多；經濟問題則是有66%擔心物價愈來愈高，生活費不夠用。

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