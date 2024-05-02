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大谷翔平如何成「免費提款機」？水原一平每週領1627萬支付莊家

▲大谷翔平的前翻譯水原一平每週約領1500萬出來支付給莊家。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平的前翻譯水原一平每週約領1500萬出來支付給莊家。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

MLB洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，因為銀行帳戶受到前翻譯水原一平竊取約1600萬元（約5.2億台幣）的資金，加上他又被一開始受到水原欺騙，一度影響他的球季，不過隨著美國警方調查出爐，水原一平偷竊資金的方式，加上如何「洗錢」的方式也被公開，這也讓大谷翔平感到十分痛心。水原一平原來利用每週50萬美元(約1627萬台幣）的款項，被拿來償還莊家Mathew Bowyer的賭博帳戶，讓大谷成為「免費提款機」。

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水原一平雖然從2018年就隨大谷翔平來到美國打拚，但他也染上賭博惡習，尤其是運動博弈，讓他花費大筆資金，甚至他還說：「我是個很糟的人，不是嗎？」完全沒有把大谷的金錢當錢，十分惡劣。

水原一平如何五鬼搬運？

Mathew Bowyer利用拉斯維加斯賭場帳戶，加上同事「瞞天過海」運送金錢，這些大谷資金，都成了他在拉斯維加斯賭博的「成本」，自2021年水原開始運動博弈習慣後，每週都給他約50萬美元的鉅額款項。

此外，Mathew Bowyer在2022年6月到2023年3月期間，共在賭場損失了790萬美元，約2.5億台幣，這些錢應該也都是跟大谷有關。

大聯盟也已經認定，大谷就是受害者，即便目前案情也已經越來越明顯，但大谷也無能為力改變現狀。

水原一平最可怕的部分，是他對於自己賭博成癮症狀沒有感覺，這也會讓他的妻子，也要承受丈夫的罪行。

大谷最好的狀況，就他確定無罪，也沒有被記載在交易名單中，再次證明他的清白。

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