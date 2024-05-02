台南正副議長賄選案全無罪挨轟！謝龍介：法官用高度技巧掩護犯罪
台南市正副議長邱莉莉、林志展涉及議長選舉賄選案，日前一審宣判10名被告皆獲判無罪，台南地院表示，主要是因檢方所舉事證不足，難以認定是否有對價關係，引發外界譁然。對此，國民黨立委謝龍介今（2）日指出，如果法官用這種高度的技巧，來掩護買票犯罪，這是匪夷所思，也重重的傷害了台灣人民對司法的期待，「法官相信了這些辯詞，各位你相信嗎?」
記者林怡昕／台北報導
台南議長賄選案10名被告，一審全被判無罪，台南地院刑一庭長莊政達列舉4大理由，強調檢察官並未提出具體、特定內容，足以證明邱莉莉等人有賄選、恐嚇情事；此外，邱莉莉經民進黨提名參選議長後，與被告等人聯繫掌握選舉情資的舉動也屬正常且無不法，難以作為對邱莉莉等人不利的認定。
對此，台南市議會國民黨團質疑，台南地院判決無罪的理由，罔顧事實、曲解法律，即使是換票也會有利益交換，「法官太單純了」，這樣的判決悖離民意。
謝龍介今天也說，對於台南市議長賄選案法院的判決，各界眾說紛紜，有人說法官對於被告翻供選擇全面相信，也有人指責，是檢調辦案蒐證不齊，造成無罪判決。
謝龍介認為，究竟是法官護航 ，還是檢調辦案不利，應該盡快釐清，還給各界一個對司法高度的期待，如果用這種高度的技巧，來掩護買票犯罪，那這是匪夷所思，也重重的傷害了台灣人民對司法的期待，「法官相信了這些辯詞，各位你相信嗎?」