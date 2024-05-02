張育成連3戰敲安+本季首盜！遭觸身球襲擊 老婆代發文：心疼爸爸
張育成連3戰敲安+本季首盜！效力於坦帕灣光芒3A的台灣旅美好手「國防部長」張育成，今（2）日擔任先發游擊手面對亞特蘭大勇士3A，共2打數敲出1支安打，已連續3戰敲安，且跑出本季首次盜壘。不過在最後一個打席，手肘遭到觸身球直擊，賽後老婆透過IG代為發文，表示心疼但並無大礙。
記者林之越/綜合報導
首打席張育成瞄準對手曲球，敲出一壘安打，並找到機會執行盜壘，成功站上二壘，跑出本季的首盗，而第二個打席則是遭到三振出局。本場最後一個打席，張育成被對手的95.2英里（約153公里）速球直擊左手肘，形成觸身球，不過他當下並沒有退場，而是在場上繼續跑壘任務。
雖然球隊最終以0：5遭到完封，但張育成本場共2打數敲出1安打，目前本季累積4場出賽，14打數共敲出4支安打，打擊率上升至2成86。
賽後，張育成老婆也代替他在IG的粉絲團報平安，貼出張育成左手臂被包紮的照片，並寫道：「心疼爸爸，今天最後一個打席觸身球，現場看的我們心都掉了下來，感謝主，無大礙。」
旅美台將：李灝宇＆陳聖平今日表現
另外，效力於底特律老虎2A的旅美小將李灝宇今日也有出賽，共4打數敲出1支安打，貢獻1分打點，不過遭到3次三振，目前打擊率維持在2成56。而亞利桑那響尾蛇2A的陳聖平，則是同樣4打數敲出1支安打，攻下1分打點，打擊率為1成47。
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