藍委酸邊拿納稅錢邊漲電！王美花：電價凍漲恐變成在補貼用電大戶
「電價凍漲案」通過，國民黨團又決定將《電業法》修法，施壓執政黨，藍委質疑政府左手拿人民的納稅錢撥補1千億預算給台電，右手漲電價，甚至還達不到能源政策KPI目標，根本苦了老百姓。經濟部長王美花今（2）日表示，電價不漲，恐要用更大的補貼撥補給用電大戶，且國際少見電價審議委員會決議後，還要經過立法院同意，不僅對台電的經營不利，還有可能會有「奇怪的情形」發生。
記者鄭妤安/台北報導
立法院會表決通過電價凍漲相關決議，經濟部雖表示「尊重國會提案」，但仍堅持依法執行電價審議結果。豈料，國民黨團昨（1）日再出招，宣布將盡快完成《電業法》修法、凍結經濟部及台電預算，形成實質法律效力與壓力，並預計於3日院會中，將《電業法》49條修正草案逕付二讀，草案一旦三讀通過，未來電價漲跌與否，皆需立法院點頭同意才能執行。
朝野立委於今日立法院經濟委員會上對此表達關切，其中，民進黨立委陳亭妃質詢時表示，關於電價議題，未來必定會吵翻天，故「溝通」乃上上策，詢問「電業法49條修法後可能造成的影響」。王美花回應，現行電價審議採納各方專業意見，是較為穩妥的機制，假設未來電價漲跌要通過立法院同意，除了在時程上恐有銜接疑慮外，還有可能會演變成「審議委員會提出A方案，但立法院改成B方案」，這類「奇怪的情形」發生。
國民黨立委楊瓊瓔指出，政府左手拿人民的納稅錢撥補1千億預算給台電，右手漲電價，「全都苦到人民，叫他們怎麼生活？」她直批，以現在執政黨的方式，根本達不到能源政策KPI目標，現在的狀態很明顯苦了老百姓。王美花表示，電價不漲，恐會變成以更大的補貼撥補給大用戶，且電價審議委員會決議後，還要經過立法院同意，這樣的情形國際少見，對台電的經營也不利。