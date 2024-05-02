傅崐萁親中惹議 張博洋酸：霸凌台灣千百遍、卻愛近平如初戀
國民黨立委傅崐萁接任立院黨團總召後爭議不斷，在餘震不斷花蓮再傳災情之際，堅率團赴中，昨日又在立院委員會時要求民進黨團臨時提案不准寫「中國、我國」，對此台灣基進高雄市議員張博洋表示，台灣不是沒有經歷中國大量讓利年代，但更多人明白，爆量中客只會帶來觀光資源破壞、觀光產業淪陷，過度依賴中國產業也只會造成台灣被掏空，甚至主權被侵蝕變成第二個香港，台灣人早就不吃一直舔的那套，質疑傅崐萁是在拚經濟，還是在拚北京欽差大臣傅崐萁的考績？狠酸「中共霸凌台灣千百遍，崐萁卻愛近平如初戀」。
記者陳威叡／台北報導
張博洋表示，傅崐萁在花蓮地震時拋下選民堅持前往中國，結果只換到慈濟就可以協助的組合屋，而且中方開放的觀光團是前往媽祖也不是花蓮，昨日又在立院護航國民黨，將提案內容的「中國」改成「大陸」，「請問這次又打算跟中方換什麼？」
張博洋說，去中國化已成為世界主流，國民黨主席朱立倫在大選結束時曾以整頓黃復興為由，號稱力拼改革，但國民黨竟然不是用捍衛台灣主權來撕掉親中標籤，而是把「中國」改成「大陸」讓主權界線更加模糊，「去中國化不是這樣用的啦！」
張博洋指出，台灣不是沒有經歷過中國大量讓利的年代，但更多人早已明白，爆量的中客只會帶來觀光資源破壞、觀光產業淪陷，過度依賴中國產業也只會造成台灣被掏空，甚至主權被侵蝕變成第二個香港。面對中國，台灣人早就不吃一直舔的那套，只有傅崐萁還在拿上世紀的手段在幫台灣拚經濟，究竟真的在拚經濟，還是在拚北京欽差大臣傅崐萁的考績？狠酸「中共霸凌台灣千百遍，崐萁卻愛近平如初戀」。