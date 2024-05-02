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Keanna認SWAG有接觸！親揭內幕「有人放話要弄我」：建議直接提告

▲Keanna發文解釋SWAG相關話題，透露有人檯面下想要弄她。（圖／Keanna臉書）
▲Keanna發文解釋SWAG相關話題，透露有人檯面下想要弄她。（圖／Keanna臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

謝和弦前妻Keanna離婚後還是不斷和前夫隔空交火，謝和弦甚至大爆她的性癖，因此引起情色業者SWAG注意，傳出計畫邀請她一起合作，對此，Keanna也在昨（1）日深夜回應，「什麼實質都沒有。」強調對於那些無端造謠會堅持提告。

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▲Keanna爆料陳芳語趁她走後，在錄音室與謝和弦發生關係。（圖／Keanna臉書）
▲Keanna離婚後還是不斷和前夫隔空交火，謝和弦甚至大爆她的性癖。（圖／Keanna臉書）
Keanna在IG無奈發文，透露自己正在閉關考試，但她已經被網路上的流言蜚語煩到不行，因此還是決定發文解釋，她表示，前陣子發文抒發完自己的辛酸經歷後有出現很多聲音，「有那種檯面上說沒有，檯面下放話說要弄我的。」她感嘆那些鋪天蓋地的新聞，還替她整理了前半生，「不知道的人以為我準備要出自傳了？」。

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▲Keanna透露自己正在閉關考試，但她已經被網路上的流言蜚語煩到不行，因此還是決定發文解釋。（圖／Keanna IG）
Keanna也提到SWAG相關話題，指出確實對方有透過微信加她，「但是什麼實質都沒有。在這樣的前提下，你們還能替我一路寫到完結篇，還真是謝謝了！」她表示如果自己再不發文解釋，或許新聞還會替她安排一生，「我是不想往什麼要弄我這個方向去思考，畢竟，其實沒有什麼好弄不弄的，該怎麼樣就怎麼樣」。

▲經紀人Rose透過臉書發文寫下「在婚姻未結束前，跟別的男人性交，算不算侵害配偶權呢？」疑似暗指Keanna，掀起關注。（圖／Keanna IG）
▲Keanna也提到SWAG相關話題，指出確實對方有透過微信和她接洽。（圖／Keanna IG）
Keanna也直球反擊謠言，「其實更有效的方法，建議可以直接去告我，然後我帶著證據去法院，怎麼樣？」貼文一出，再度引發熱議，不少人紛紛替她加油打氣，也有網友推測，「怎麼感覺有人在背後操作，目的就是要把你搞臭」、「怎麼感覺想好好過日子都那麼難啊」。

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