山本由伸真的太神！6局無失分好投奪第3勝　日投先發奪3勝創紀錄

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山本由伸度過首局失分難關
山本由伸在這場比賽以前，12分的失分中有7次是第1局失分，第1局的防禦率超過10以上，2局之後山本由伸也越投越穩，獲得隊友得分援護，因此順利投完5局奪勝。
尤其山本由伸在5局無人出局一壘有人局面，對上捕手Tucker Barnhart，山本狂飆三振，再讓他揮棒落空，即便大谷翔平這場並未先發，山本由伸也用自己的好表現給了響尾蛇隊好看。
山本這場用球數來到94球，投出生涯最長的6局無失分好投，這次先發，是他「中6日」（投一休六）出賽，5局用投完才只用7球，管理球數得宜，也才讓自己可以持續投下去。
道奇隊此役打線發威，2局上由Andy Pages轟出2分砲，Miguel Rojas二壘安打，加上保送Chris Taylor，以及Austin Barnes、Mookie Betts適時安打，所以單局攻下5分奠定勝基。
此外道奇隊也在3局由Will Smith開轟，7局打線Miguel Rojas、Chris Taylor接連獲保送又灌進2分，讓道奇隊輕鬆獲勝。
日投三先發同日奪勝創紀錄
芝加哥小熊隊今永昇太以7局無失分7三振擊敗大都會奪勝，加上老虎隊前田健太主投6局被打4安打失1分，幫助老虎以4:1擊敗紅雀，加上道奇隊靠著山本由伸好投贏球，完成日本投手大聯盟史上第一次的「3大先發勝投」紀錄。
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