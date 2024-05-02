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山本由伸真的太神！6局無失分好投奪第3勝　日投先發奪3勝創紀錄

▲山本由伸真的太強！先發6局無失分，幫助道奇隊大勝響尾蛇。（圖／美聯社／達志影像）
▲山本由伸真的太強！先發6局無失分，幫助道奇隊大勝響尾蛇。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍投手山本由伸，被譽為日本最強投手，今年轉戰大聯盟，他今（2）日在出戰亞利桑那響尾蛇隊比賽中，主投6局共94球無失分，只被打5安打，也飆出5次三振，拿下生涯第三勝，雖然大谷翔平並未先發出賽，但山本由伸也幫助道奇最終以8:0贏球，而這已經是他生涯最長局數，過去山本擁有日職「完投」能力，未來的確有機會展現這樣的內容。山本由伸、前田健太還有今永昇太都同日勝投，創下日投大聯盟最輝煌的一日。

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山本由伸5局投完就已經奪下勝投資格，首局他先是對Jake McCarthy投出保送，但他讓Lourdes Gurriel Jr.擊出雙殺打，馬上解圍，加上對三棒Ketel Marte用「溜溜球」曲球，結果被敲出二壘安打，山本由伸對Christian Walker再用指叉球拿到第三個出局數，順利度過危機。

山本由伸度過首局失分難關

山本由伸在這場比賽以前，12分的失分中有7次是第1局失分，第1局的防禦率超過10以上，2局之後山本由伸也越投越穩，獲得隊友得分援護，因此順利投完5局奪勝。

尤其山本由伸在5局無人出局一壘有人局面，對上捕手Tucker Barnhart，山本狂飆三振，再讓他揮棒落空，即便大谷翔平這場並未先發，山本由伸也用自己的好表現給了響尾蛇隊好看。

山本這場用球數來到94球，投出生涯最長的6局無失分好投，這次先發，是他「中6日」（投一休六）出賽，5局用投完才只用7球，管理球數得宜，也才讓自己可以持續投下去。

道奇隊此役打線發威，2局上由Andy Pages轟出2分砲，Miguel Rojas二壘安打，加上保送Chris Taylor，以及Austin Barnes、Mookie Betts適時安打，所以單局攻下5分奠定勝基。

此外道奇隊也在3局由Will Smith開轟，7局打線Miguel Rojas、Chris Taylor接連獲保送又灌進2分，讓道奇隊輕鬆獲勝。

▲洛杉磯道奇隊山本由伸主投6局無失分，創下生涯最長投球數紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊山本由伸主投6局無失分，創下生涯最長投球數紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
日投三先發同日奪勝創紀錄

芝加哥小熊隊今永昇太以7局無失分7三振擊敗大都會奪勝，加上老虎隊前田健太主投6局被打4安打失1分，幫助老虎以4:1擊敗紅雀，加上道奇隊靠著山本由伸好投贏球，完成日本投手大聯盟史上第一次的「3大先發勝投」紀錄。

▲老虎隊前田健太主投6局被打4安打失1分，幫助老虎以4:1擊敗紅雀。（圖／美聯社／達志影像）
▲老虎隊前田健太主投6局被打4安打失1分，幫助老虎以4:1擊敗紅雀。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊日籍投手今永昇太狂飆5連勝，徹底封鎖大都會，日籍球員史上第三位，開季5連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊日籍投手今永昇太狂飆5連勝，徹底封鎖大都會，日籍球員史上第三位，開季5連勝。（圖／美聯社／達志影像）

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