苗博雅開酸「國民黨改叫大陸國民黨」：不然怕傅崐萁會不開心
立法院內政委員會昨（1）日討論臨時提案，立法院國民黨團總召傅崐萁要求民進黨立委蘇巧慧，將臨時提案所寫的「中國」改為「大陸」，「我國」限航區則要改成「台灣」限航區。台北市議員苗博雅對此直言，國民黨在這種小地方如此執著，再串聯近期幾則小新聞，恐怕其背後有共同目的、是一部「有步驟的劇本。」
記者莊蕙如／台北報導
苗博雅昨直播時表示，國民黨提出的要求或許能稱為「小事」，但國民黨在小事這麼執著，真的可以代表，大陸國民黨對這件事情真的很重視，所以以後不要再叫它中國國民黨好不好，直接叫它大陸國民黨，不然怕傅崐萁會不開心。
苗博雅認為，改字事件或許並非單一事件，串聯近期一些小新聞後，「你可能就會發現事情並不是這麼單純」。她說明，馬英九基金會執行長蕭旭岑呼籲立院修正《反滲透法》，除去兩岸交流阻礙，國民黨主席朱立倫就在4月16日表態「修反滲透法，藍白兩黨應共同支持。」
苗博雅指出，國台辦發聲後，引外界質疑「國民黨是不是又去中國領了什麼旨意要回來」，朱立倫急忙撇清，但不久後就遭馬英九辦公室打臉，表示馬朱確實有談到要修《反滲透法》，朱也很認同馬，還說要交辦智庫研擬修法。
苗博雅總結，在立院糾結不能講「中國」、馬英九赴中返台就提出修《反滲透法》，她認為二者不能視為單一事件，「它們應該被視為一連串有步驟的劇本、一連串有步驟的行動，而這些有步驟的劇本跟行動，它們的背後應該是有一個共同的目標。」