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擔心性早熟想照骨齡！禾馨推出「兒科特別門診」　貴350元但省時

▲禾馨醫療推出兒科特別門診，掛號費從原本的280~300元，提高到650元，除了可以減少等待時間，家長可以有更充分的時間可以和醫師討論。（圖／官方提供）
▲禾馨醫療推出兒科特別門診，掛號費從原本的280~300元，提高到650元，除了可以減少等待時間，家長可以有更充分的時間可以和醫師討論。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

孩子長不高或是長太高都讓爸媽擔心，再加上生活上可能碰觸到不少環境賀爾蒙，也會擔心孩子會「性早熟」，想要照骨齡，大醫院相關門診一號難求，讓家人不免擔憂會過了黃金治療期。對此，禾馨醫療針對「兒科」再推出「兒科特別門診」，掛號費從原本的280元至300元，提高到650元，可以直接在兒科特別門診直接拍攝X光，對於心急的家長來說多350元，卻可以大幅減少等待時間。

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衛福部停止適用「醫療機構收取掛號費參考範圍」，醫院、診所掛號費調整回歸市場機制，禾馨醫療除了有3000元的「特約門診」主打高隱私、免叫號 ，還幫患者保留專屬車位，其實吸引不少人預約。特約門診中兒科算是大戶，即日起小民權跟小禾馨推出「兒科特別門診」，掛號費為650元，比一般門診的280~300元貴了不少。

▲禾馨醫療集結了內分泌科陳奕成、感染科戴君芙、過敏氣喘羅佳怡等6大兒科次專業醫師開設特別門診。（圖／官方提供）
▲禾馨醫療集結了內分泌科陳奕成、感染科戴君芙、過敏氣喘羅佳怡等6大兒科次專業醫師開設特別門診。（圖／官方提供）
🟡《NOWnews》實際詢問「兒科特別門診」差異有以下4大優勢：

📍6大兒科次專業領域：可以尋求專科領域的兒科醫師問診，包含感染科、過敏氣喘、胃腸與營養、內分泌成長、遺傳諮詢及成長以及神經科。各醫師在該專科的臨床疾病診治與照護經驗也較為豐富，家長可以得到更專業的資訊。

📍專責個管師追蹤：掛特別門診後會有專業個管師協助溝通、追蹤與照護，金魚腦的爸媽不用擔心回診時間。藉此能及早發現、及早介入，減少嬰幼童罹病率，更能做到專科及個別化的診療，為孩子量身制定專屬治療方針，並針對慢性問題提供長期的追蹤照護。

📍專屬的看診時段：6位醫師會有專屬的「特別門診」時段，會與一般門診收費有所區隔，減少等待時間。

📍可以充分詢問：透過兒科特別門診，家長能在完整的診療時段中，向醫師充分諮詢，進一步學習疾病預防及照護對策。

▲兒科特別門診可以透過Ｘ光可以看到手指、手掌、手腕的生長板，藉此了解兒童的成長狀態。（圖／官方提供）
▲兒科特別門診可以透過Ｘ光可以看到手指、手掌、手腕的生長板，藉此了解兒童的成長狀態。（圖／官方提供）
禾馨醫療進一步表示，在兒科特別門診就能直接進行腹部超音波、X光等檢查，透過問診搭配影像報告，協助醫師判讀。其中以爸媽最擔心「骨齡」，「兒科特別門診」可以透過Ｘ光可以看到手指、手掌、手腕的生長板，需持續追蹤半年至一年以上的時間，觀察骨骼及生長板的變化，才得以讓兒童內分泌專科醫師較正確的推估骨齡、進一步作為性早熟病程的完整評估或後續治療方針。

記者周圍身邊的友人分享提到，家長想要幫孩子照骨齡，大醫院相關的科別大多一號難求，宛如搶演唱會門票一樣的難。如果在「兒科特別門診」可以快速預約專科醫師，不用跑大醫院跑，還能減少等待時間，多付350元爸媽似乎可以買單。

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