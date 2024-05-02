擔心性早熟想照骨齡！禾馨推出「兒科特別門診」　貴350元但省時

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🟡《NOWnews》實際詢問「兒科特別門診」差異有以下4大優勢：
📍6大兒科次專業領域：可以尋求專科領域的兒科醫師問診，包含感染科、過敏氣喘、胃腸與營養、內分泌成長、遺傳諮詢及成長以及神經科。各醫師在該專科的臨床疾病診治與照護經驗也較為豐富，家長可以得到更專業的資訊。
📍專責個管師追蹤：掛特別門診後會有專業個管師協助溝通、追蹤與照護，金魚腦的爸媽不用擔心回診時間。藉此能及早發現、及早介入，減少嬰幼童罹病率，更能做到專科及個別化的診療，為孩子量身制定專屬治療方針，並針對慢性問題提供長期的追蹤照護。
📍專屬的看診時段：6位醫師會有專屬的「特別門診」時段，會與一般門診收費有所區隔，減少等待時間。
📍可以充分詢問：透過兒科特別門診，家長能在完整的診療時段中，向醫師充分諮詢，進一步學習疾病預防及照護對策。
禾馨醫療進一步表示，在兒科特別門診就能直接進行腹部超音波、X光等檢查，透過問診搭配影像報告，協助醫師判讀。其中以爸媽最擔心「骨齡」，「兒科特別門診」可以透過Ｘ光可以看到手指、手掌、手腕的生長板，需持續追蹤半年至一年以上的時間，觀察骨骼及生長板的變化，才得以讓兒童內分泌專科醫師較正確的推估骨齡、進一步作為性早熟病程的完整評估或後續治療方針。
記者周圍身邊的友人分享提到，家長想要幫孩子照骨齡，大醫院相關的科別大多一號難求，宛如搶演唱會門票一樣的難。如果在「兒科特別門診」可以快速預約專科醫師，不用跑大醫院跑，還能減少等待時間，多付350元爸媽似乎可以買單。