博恩上百萬網紅酷節目「害他狂被退追」！盤點本尊5個爭議事件

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博恩在2019年的一場脫口秀表演中，提到「在陽間燒掉的東西，在陰間也會出現一份」，並且笑說「那陰間是不是有兩個鄭南榕？」該言論一出馬上遭到炎上，當時所屬的經紀公司「薩泰爾娛樂」也宣布暫停與博恩的合作。
事後，博恩也透過臉書發道歉聲明，他原本認為「不需要為了一張截圖澄清」，事後才明白自己的言論引起大眾不滿，並坦言：「我不成熟的即興串場，讓家屬及各位維護言論自由的前輩衍生出許多負面情緒，我在此致上最大的歉意」，他也因此交出了《夜夜秀》的主持棒。
博恩與太太討論「性侵害」過程 自曝被強姦經歷
博恩曾公開分享自己跟太太討論關於「性侵害」的過程，他認為：「我明確表示不要，結果還是發生性行為，不管對方是什麼身份（男女朋友、夫妻），都算是性侵害」，沒想到他太太聽完後則表示：「那你不就一天到晚被我強姦」，讓台下的觀眾聽完都笑成一片。不過，博恩接著說：「最可怕的是，你們竟然笑得出來」，並嚴肅談論「男生被強姦」的話題，希望大家能重視這個議題。
博恩當時問觀眾：「你確定我沒有被強姦過嗎？」，他回憶起自己國中每天被同學架住，對方逼迫他「繳械」後才肯放他走。博恩也坦言，自己開始重訓也是為了變得更強壯，有能力保護自己不再被強吻、強姦。
後來，博恩也在臉書上發文加碼爆料：「自己其實從國小到高中都被強暴過」，希望大家別因爲他用無所謂的態度在開玩笑，就忽略他內心的傷痛。不少粉絲看到之後，都紛紛留言表示：「心疼你」、「謝謝你給我勇氣」、「男生也是會被侵犯的，大家別不信。」
總統候選人上節目收費差2倍 博恩節目遭疑「被染綠」
當年在監察院公開政治獻金結算表時，發現2020總統候選人蔡英文與韓國瑜，都曾經付費錄製《博恩夜夜秀》，不過兩人支付的費用相差了2倍以上，蔡英文支付13萬、韓國瑜支付31.5萬，讓許多人開始質疑該節目的專業度。博恩當時為此事拍了一部將近18分鐘的澄清影片，並表明收費都是按程序走。
博恩指出，《博恩夜夜秀》的收費都是公開透明化的，每季的收費標準都不同。當時蔡英文是第二季上節目的，韓國瑜則是第三季，所以才會有所謂的「收費差異」。博恩也表明所有的費用都是雙方談妥，確定沒問題才進行合作的。
至於網友們質疑博恩的節目「被染綠」一事，博恩則表示，「不論藍綠，只要上節目都必須受到一定程度的質詢」，他也認為自己公平公正，「來賓買的是上台的機會，而不是上台講的內容」，希望大家別再過度解讀。
博恩「相信外送員卻被騙」 喊冤自清爆還有更扯內幕
博恩2023年底在YouTube上傳了一部暖心行善的影片，他在影片中給了一名自稱有坎坷經歷的退役飛官5萬元小費，讓不少網友看了都被感動到，沒想到隔天影片卻因軍方查無此人而遭下架。
後來，新北市永和立委候選人陳愷寧在社群上發文道歉，透露影片中的外送員是她父親，自己也是看了新聞才知道父親說謊。後續事件也持續發酵，讓網友們開始質疑此事可能是博恩在自導自演。
博恩針對此事也再度發文，他難過表示：「自己選擇相信對方沒說謊，卻換來冷嘲熱諷，我不知道要用什麼態度面對這個世界了。」博恩也強調，他只是點訂單、發錢、做反應而已，「根本不認識外送員，也沒找演員、沒寫劇本」，後製時有試圖找新聞畫面當素材來佐證，可是並沒找到，當時也有覺得怪怪的，但對方都拿證件給他看了，便決定選擇相信對方。
事後，博恩也被告知外送員其實撒了更多的謊，但當事人家屬希望可以低調處理，他才選擇不講，「實際上還有更扯的事，但為了不牽連其他無辜的人，我選擇不講。我知道這影片看起來就像是花10萬買贖罪券，但我已經不知道該怎麼做。我不知道一個完全清白的人還需要做多少事證明自己清白。」
博恩感嘆表示：「不懂為何想要當更好的人，換來的卻是更負面的印象，我不知道下一步了。對不起，但我從來沒有這麼難過，我可能需要幫助。」
博恩為「龍K事件」道歉 龍龍感到很不舒服
脫口秀演員龍龍過去曾控訴自己遭到薩泰爾娛樂《炎上》班底老K霸凌脫稿演出，嘲諷她跟前男友賀瓏的關係，當時這起「龍K事件」也引起熱議與關注。後來，博恩與龍龍再度同台拍攝影片，解開兩人之間的心結，博恩也公開道歉：「我做一連串錯誤的決定，我傷害到一個朋友，以至於她到現在都沒辦法恢復到正常狀態」，坦言想要把錯誤扳正。
博恩在影片中表示，在「龍K事件」發生前，他跟龍龍是會分享彼此近況的，之前兩人「真的是朋友」。他也對龍龍說：「我的成功有一大部分是奠基在你上面的」，對於龍龍有某種程度上的感激。
博恩也在影片中詢問龍龍：「如今還有可能回到以前的樣子嗎？」龍龍則表示，自己也很努力在做這件事，私下還是很喜歡博恩，但有時候博恩在檯面上做的事會讓她感到很不舒服，她會在內心不斷拔河，「有些喜劇演員就是什麼都可以開玩笑，或是不在乎私交，只要台上有笑點就可以」，認為自己不該把公私扯在一起。
此外，龍龍也透露，「當年博恩明知道很多私下發生的事，但他卻沒站在朋友的立場說出來」，導致所有矛頭都指向龍龍。博恩則坦言，自己會在節目中放上龍龍的照片，是因為僥倖心態，猜測對方不會看到、不會介意，才會做出這樣的決定，但自從外送員事件後，開始能理解別人的感受，不被相信的感覺真的很難受。
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