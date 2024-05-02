小資族、存股族最愛00919 超車台積電奪下今年來零股交易人氣王
台股高股息ETF受到小資族、存股族喜愛，根據統計，今（2024）年以來的台股零股成交日均量，群益台灣精選高息ETF（00919）日均量達到157萬股，一舉超越台積電、鴻海，奪下台股零股交易人氣王寶座。前10大排行中，高股息ETF就佔據6個席次，顯示高股息ETF有多受到投資人喜愛。
記者魏妤庭／台北報導
今年以來台股零股成交日均量排名前10名中，00919以157萬股排名人氣第1名，台積電則是以149萬股緊追在後，第3到6名分別是國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056），日均量落在92萬到133萬股間。鴻海則是以74萬股落在第7名，元大台灣50（0050）以68萬股排名第8名，統一台灣高息動能（00939）以近64萬股排名第9名，緯創則是以51萬股排名第10名。
財富管理達人指出，00919採取每季（3、6、9、12）配息，滿足投資人打造穩定現金流需求，吸引小資族買盤持續挹注。儘管近期00919受到大盤高檔震盪影響股價下滑，但存股族逢低買進加碼買進踴躍，因為可用更低成本加速累積張數，台股高息ETF的波動度相對個股、大盤來得低，是存股族長期穩健投資好選擇。
群益投信指出，目前股市氣氛仍佳，但要注意股市漲多過熱的修正，中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補，電子零件規格持續升級，多頭可望繼續發展，操作策略可趁大盤漲多拉回佈局成長型產業及類股，並建議長線持有。