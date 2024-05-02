政院撥補千億補台電虧損 陳建仁：協助台電永續經營、穩定供電
行政院會今日通過「113年度中央政府總預算追加預算案」，鑒於疫情、烏俄戰爭與地緣政治影響，國際燃料價格大幅上漲，導致台電截至去年累積虧損達3826億元，預計補助台電千億元。對此行政院長陳建仁裁示，為有效緩減國際燃料成本提高，造成台電經營困難，補助台電千億元，以協助永續經營，持續穩定供電，確保台灣在能源供應、經濟發展、民生及國家安全等各面向穩定發展，領針對立院通過「凍漲電價」一案深表遺憾，強調政院及立院同屬《憲法》規範下的憲政機關，應謹守權力分立與責任政治等民主憲政原則。
記者陳威叡／台北報導
陳建仁表示，受到百年大疫、烏俄戰爭與地緣政治影響，國際燃料價格大幅上漲，導致台電在2022、2023年度發電成本大幅增加，由於台電同時也兼負照顧民生、穩定物價、支持弱勢等國家政策任務，當時配合國家政策，電價未能立即足額調整，來反映發電成本，進而導致虧損，並面臨龐大的營運壓力。
陳建仁指出，為有效緩減國際燃料成本提高，造成台電的經營困難，行政院規劃辦理中央政府總預算追加預算案，預計補助台電千億元，以協助台電永續經營，持續穩定供電，確保台灣在能源供應、經濟發展、民生及國家安全等各面向穩定發展。
而對於立院日前表決通過「凍漲電價」一案，陳建仁深表遺憾，說明行政院及立法院同屬《憲法》規範下的憲政機關，應謹守權力分立與責任政治等民主憲政原則。本次電價調整，是依據《電業法》第49條及其子法所規範的電價審議及核定法定機制，由工商團體、消費者團體、學者專家與政府代表，組成電價審議會，經開會討論後提出此決議。政府依法須遵守電價審議結果，並予以執行，同時政府及相關部會也會持續透過各項政策，將電價調整對國人造成的影響降到最低。
最後陳建仁表示，追加預算案將送請立法院審議，請經濟部與台電做好準備，積極與立法院朝野各黨團溝通，並加強對外論述說明，爭取各界支持，讓本次追加預算案能盡速順利通過。