柯文哲不滿黃國昌？陳智菡爆「綠營大佬挑撥」 曝2人私下感情
近期民眾黨內不斷傳出有新內鬥浮現，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前表示，他認為柯文哲年底前會被起訴，民眾黨就會變成立委黃國昌的民眾黨；柯文哲前幕僚吳靜怡直言，「柯文哲可以允許自己成為一人政黨的一人，但絕對無法容忍讓民眾黨成為黃國昌的一人政黨，所以一定會開始裂解團戰！」對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，其實柯文哲和黃國昌關係非常好，並認為2人不合的消息，都是民進黨在挑撥。
記者王德蓉／綜合報導
陳智菡說，柯文哲也有看到這些新聞，並在民眾黨群組內直接誇獎黃國昌「幹得好，繼續加油」，且柯文哲還爆料，現在連民進黨大佬都打電話給他，來挑撥他和黃國昌之間的感情。陳智菡表示，大家很喜歡把民眾黨塑造成「宮鬥黨」，不管怎樣都是誰鬥走了誰、誰打算篡位，現在最新劇本是黃國昌是不是要篡位，擊倒柯文哲。
陳智菡指出，柯文哲告訴大家，現在很明顯看得出來民進黨要操作他和黃國昌不合，就是要讓黃國昌少說點話，讓黃國昌感覺自己功高震主，少說一點，這樣一來民進黨就最開心；其實柯文哲和黃國昌關係非常好，而2人不合的新聞放出來後是誰得利？不就是民進黨嗎？陳智菡說，柯文哲和黃國昌平常有很多的互動，柯文哲也很讚賞黃國昌在立法院表現，而現在黃國昌聲量會比較高，是因為總統大選已經結束，戰場都在國會。