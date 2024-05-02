兩津勘吉配音神助攻！《八戒》最燒錢特效竟是「許光漢顫抖豬皮」
電影《八戒》：決戰未來2023年榮獲「金馬最佳動畫片」，監製湯昇榮、導演邱立偉今（2）日出席記者會表示，片中「最燒錢特效」其實是許光漢飾演的「八戒」表情，導演特別提到像是一場感人哭戲，為了令八戒的「豬皮」自然抽動，光是一個CUT可能就有20幾版，費了不少工夫！同時曝光本片的配音領班，其實就是日本動畫《烏龍派出所》兩津勘吉配音員林協忠，而「台語版」主角配音人選也是男神等級。
記者黃雅琪／台北報導
《八戒》故事發想於2017年，邱立偉希望能夠製作關於未來科幻的作品，而製作人湯昇榮當時正在構思描寫未來年代的影集《2049–完美預測》，湯昇榮表示觀眾對於題材想像愈來愈大：「我們知道觀眾等待我們會交出什麼好的菜單！」因此期盼能從經典IP《西遊記》找到全新切點。
此次的配音卡司陣容堅強，「八戒」由人氣男星許光漢聲演，湯昇榮直言：「要找就找最強的！」回憶起當初程偉豪導演給他看了《關於我和鬼變成家人的那件事》的毛片，湯昇榮驚訝的說：「我沒想到這個人（許光漢）也可以這麼三八？想說找他來試試，他也很有興趣。」
導演邱立偉表示，許光漢是先接下《八戒》的配音、接著才是《蒼鷺與少年》；第一次嘗試動畫配音，許光漢很OPEN MIND，私底下也做了許多功課，光是「豬叫聲」就有多種版本呈現，對於工作敬業的表現也令監製湯昇榮讚譽有加：「他想要玩，也自己試了很多聲音的可能性，他連『豬鼻子』的聲音都有不同的詮釋。」他更透露接下來「台語版本」的「八戒」配音員：「是年輕人、顏值也很棒！可以和許光漢匹敵的等級。」《八戒》：決戰未來5月31日上映。
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