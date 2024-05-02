最正主播又懷孕了！葉映彤才過1年半見「兩條線」 雙手抱頭傻眼
35歲華視主播葉映彤擁有約13年媒體資歷，目前除了播報新聞也主持節目，因為外貌出眾，有「最正主播」美譽，她2019年嫁給相戀3年的圈外人徐霈修，2022年底迎來頭胎兒子「嘻嘻」，沒想到，才過1年半，今（2）日在粉專宣布懷上第二胎，影片中，葉映彤拿著驗孕棒，雙手抱頭發呆，一時還不敢相信。
記者楊穎軒／綜合報導
葉映彤發文：「家人們，二寶來報到了！嘻嘻要當哥哥囉！」並附上一段Reels，可見她在浴室拿著兩條線的驗孕棒，雙手抱頭、露出一臉不敢置信的神情，旁邊疑似老公的聲音說：「我看啊！好像有耶！」葉映彤又驚訝又開心地說：「哎呀！我懷孕了！」
隨後葉映彤和老公到婦產科檢查，醫生證實寶寶已經2至3個禮拜，葉映彤還再三確認：「真的有喔！」兩週後再次前往產檢，超音波可見寶寶的身形，展現強韌生命力，讓葉映彤相當感動，直呼：「好可愛！」好友、留言恭賀：「恭喜映彤媽咪」、「真的假的！恭喜映彤」、「恭喜恭喜，幸福再次來敲門！」
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