千萬法拉利國道自撞！車主超狂身份曝光 3年前曾燒掉藍寶堅尼
今（2）日清晨7時許，國道1號南下195K處彰化路段，發生一起價值約1688萬元的法拉利296 GTB自撞事故，車禍現場卻吸引經過車輛瘋拍。經查，車主為32歲張姓駕駛，為全球前五大不銹鋼管大廠允強實業公司第三代，巧合的是，3年前他也曾駕駛藍寶堅尼，自上班途中發生火燒車，被燒到只剩下骨架。
社會組／綜合報導
警方調查，張男今日上午駕駛價值約1688萬元的法拉利296 GTB，正準備前往公司上班，行經國道1號南下195K處彰化路段時，左後輪不明原因爆胎，導致失控發生自撞路肩護欄意外，車輛被甩到外側路肩打橫佔據車道，一度釀成王田交流道回堵，所幸整起事故無人受傷，駕駛人並無飲酒情形，相關肇事經過及肇因研判仍待鑑定釐清。
根據《ETtoday》報導，經查張姓車主身份為全球前五大不銹鋼管大廠允強實業公司第三代，3年前也曾在該路段發生事故，當時才29歲的他，駕駛剛買8個月、價值千萬元的藍寶堅尼URUS休旅車，行經國道1號員林、北斗路段時因不明原因發生火燒車，所幸及時跳車才躲過一劫，而當時張男身穿一身西裝站在車前，淡定低頭滑手機的畫面，也被人捕捉下。
報導指出，張男家中開設不銹鋼大廠，長期深耕彰化、雲林一代，而他為超跑控，家中車庫停滿超跑，擁有10多輛法拉利跑車，當中有不少為限量款，包含為價值2000多萬的法拉利812，也有藍寶堅尼、保時捷GT2 RS等車輛。